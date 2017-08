ARSENAL Wenger veut prolonger Alexis Sanchez

L'entraîneur français d'Arsenal, Arsène Wenger, souhaite prolonger le contrat de son attaquant chilien Alexis Sanchez et mettre fin au feuilleton de son départ avant la clôture du mercato fixée au 31 août. «Nous sommes dans une situation très simple, il lui reste un an de contrat et je veux qu'il reste. Et si c'est possible, durant la prochaine saison, qu'il prolonge. J'ai traité ce genre de situation plusieurs fois, quand nous avons construit le nouveau stade, nous avions des restrictions budgétaires, et nous n'étions pas dans de bonne dispositions pour décider de garder ou vendre des joueur», a indiqué hier Wenger à la chaîne Sky Sports. Wenger a également fait le point sur les objectifs de la saison, sans la Ligue des champions. «C'est frustrant, car pendant vingt ans nous étions dans la Ligue des champions. Mais le Premier League a pris beaucoup d'énergie au groupe, j'ai dû mettre au repos des joueurs à plusieurs reprises qu'ils soient là pour un grand rendez-vous de championnat», a précisé le technicien français.