CAN 2019 Le Cameroun soutenu par son gouvernement

Le gouvernement camerounais a tendu la main aux instances internationales du football, avant-hier, en pleine polémique sur la capacité du pays à organiser la coupe d'Afrique des nations 2019 et sur la gouvernance de la Fédération camerounaise. «L'objectif primordial est la préparation sereine de la CAN Cameroun 2019», a déclaré lors d'un point de presse le ministre des Sports camerounais, Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt, assurant que «la livraison de tous les chantiers est prévue au plus tard en décembre 2018. Le gouvernement assure la FIFA (Fédération internationale) et la CAF de son entière disponibilité à travailler avec elles de façon constructive en vue d'un retour à la sérénité dans la grande famille du football au Cameroun», a ajouté Bidoung Kpwatt. Début août, le nouveau président de la CAF, Ahmad Ahmad, avait jugé que le Cameroun n'était «pas prêt» pour accueillir le championnat d'Afrique, qui va passer de 16 à 24 équipes.