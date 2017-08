CYCLISME Quand Contador conseille Froome

Très actif depuis le début de la Vuelta, Alberto Contador a évoqué la suite du Tour d'Espagne et notamment la domination de Christopher Froome. La septième étape de la Vuelta a été relativement tranquille pour les leaders qui sont restés bien sagement dans le peloton. Toutefois, Alberto Contador a expliqué que ce calme n'était que de façade: «Aujourd'hui, le peloton était nerveux, car il y avait pas mal de vent. Il a fallu être attentif dans le «Castillo», mais j'avais vu ce final sur La Vuelta 2006 et il était trop loin de l'arrivée pour tenter quelque chose.» El Pistolero s'est également prononcé sur la domination de Christopher Froome. «Je ne crois pas qu'il se contente de la petite avance qu'il a, et même s'il est, en théorie, plus fort que ses autres rivaux en contre-la-montre, il doit encore distancer ses adversaires. S'il a une opportunité, il le fera. Quant à moi, mon objectif est de faire la course au jour le jour et en fonction du déroulement de cette dernière, je verrai», confie-t-il dans des propos rapportés par Cyclismactu.