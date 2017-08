FAIR-PLAY FINANCIER L'UEFA ne loupera pas le PSG

Dans une interview accordée à L'Equipe hier, le président de l'instance Aleksander Ceferin a confirmé que lui et ses équipes scrutaient les moindres faits et gestes parisiens cet été.

Le Paris Saint-Germain qui réalise un mercato estival XXL, va devoir surveiller ses arrières. Dans une interview accordée au quotidien L'Equipe, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin met en garde le club parisien sur sa capacité à respecter les règles du fair-play financier. Yuri Berchiche, Dani Alves, Neymar. Le mercato estival XXL du PSG lui a déjà coûté 237 millions d'euros. En attendant les futures arrivées de Kylian Mbappé et Fabinho en provenance de l'AS Monaco, qui pourraient augmenter sensiblement les dépenses parisiennes. Autant de transactions astronomiques qui interpellent l'UEFA soucieuse que son fair-play financier soit respecté. Dans une interview accordée à L'Equipe hier, le président de l'instance Aleksander Ceferin a confirmé que lui et ses équipes scrutaient les moindres faits et gestes parisiens cet été. Ce dernier prévient déjà Nasser Al-Khelaïfi, il ne tolérera aucun passe-droit. «Nous avons beaucoup de sanctions possibles. Nous pouvons exclure de nos compétitions, retirer des points... Ils le savent.

Tout le monde le sait. Nous essaierons d'aider, de prévenir, mais nous n'aurons pas peur de punir», a ainsi vigoureusement affirmé Ceferin. Un message clair destiné indirectement au club parisien, mais aussi à Manchester City très dépensier depuis l'ouverture du marché des transferts. Le président de l'UEFA conscient de la fronde des grands clubs provoquée par l'attitude parisienne, rappelle que toutes les transactions sont décryptées dans les moindres détails. «On s'occupe de tout ça. On vérifie tous les cas, sans exception. Je suis un avocat. Je ne me prononce pas avant que les faits soient jugés. Pour l'instant, aucun procès n'est ouvert. Je le répète, aucun Etat ne peut acheter un joueur», prévient d'ores et déjà Ceferin. Et comme pour asséner le coup de grâce, l'homme fort de l'UEFA se tient prêt à sévir même pour les clubs déjà sanctionnés par le passé comme le Paris SG. «Pour être honnête, j'espère qu'ils ont retenu la leçon. Si ce n'est pas le cas, nous leur apprendrons.» Nasser Al-Khelaïfi prendra-t-il en considération les ultimes préconisations d'Aleksander Ceferin? Affaire à suivre...