FORMULE 1 Vettel prolonge chez Ferrari jusqu'à fin 2020

Depuis son arrivée en 2015 au sein de l'équipe basée à Maranello, Vettel est monté à 28 reprises sur le podium, pour sept victoires.

L'Allemand Sebastian Vettel, quadruple Champion du monde de Formule 1 (2010-2013), a prolongé jusqu'à fin 2020 son contrat avec Ferrari, a annoncé le constructeur automobile dans un communiqué publié hier en marge du Grand Prix de Belgique. «Ferrari annonce que la Scuderia Ferrari a renouvelé son accord technique et de course avec le pilote Sebastian Vettel pour les saisons 2018, 2019 et 2020 du Championnat du monde de Formule 1», peut-on lire dans ce court texte. Le duo de pilotes de la Scuderia demeurera donc inchangé la saison prochaine, Ferrari ayant annoncé mardi dernier que le Finlandais Kimi Räikkönen avait re-signé pour 2018. La prolongation de Vettel était attendue au vu des progrès réalisés par Ferrari cette saison, qui permettent à l'Allemand d'être en tête du championnat de pilotes avec 14 points d'avance sur son principal rival, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), avant le GP de Belgique aujourd'hui, 12e des 20 courses de la saison. Depuis son arrivée en 2015 au sein de l'équipe basée à Maranello, Vettel est monté à 28 reprises sur le podium, pour sept victoires. Il a remporté son premier GP avec Toro Rosso en 2008 à Monza (GP d'Italie), avant d'enchaîner 38 victoires avec Red Bull entre 2009 et 2013. Cette annonce met définitivement un terme aux rumeurs d'arrivée la saison prochaine du Néerlandais Max Verstappen, de l'Australien Daniel Ricciardo, tous deux chez Red Bull, ou encore du Mexicain de Force India Sergio Pérez. Du côté de Mercedes, on n'attend pas plus de bouleversement. Le Britannique Lewis Hamilton est engagé jusqu'à fin 2018 et le Finlandais Valtteri Bottas, qui a remplacé Nico Rosberg, donne entière satisfaction et devrait obtenir une prolongation. On a également appris mercredi que le «rookie» belge Stoffel Vandoorne poursuivrait bien avec McLaren dans les saisons à venir. Haas conservera aussi le même duo de pilotes l'an prochain, le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen. La principale interrogation concerne désormais l'Espagnol Fernando Alonso, en fin de contrat chez McLaren-Honda et peu satisfait du niveau de performance de sa monoplace. Des changements pourraient également intervenir chez Toro Rosso, l'Espagnol Carlos Sainz Jr ayant des envies d'ailleurs et le Russe Daniil Kvyat des résultats décevants. Le revenant polonais Robert Kubica est pressenti chez Renault, pour remplacer le Britannique Jolyon Palmer, pas à la hauteur des attentes. Chez Sauber, les jeux sont ouverts avec l'arrivée d'un nouveau patron, le Français Frédéric Vasseur, et la reconduction du partenariat avec Ferrari pour la fourniture de moteurs.