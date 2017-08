FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ATHLÉTISME Identifier les jeunes talents pour un meilleur suivi

La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), soucieuse d'assurer un «bon suivi» aux jeunes talents sportifs qui représentent «l'avenir de la discipline», a annoncé avant-hier avoir établi une «liste d'athlètes-cibles», pour d'abord les identifier. Cette liste comporte des athlètes de différentes catégories, à savoir: celle des minimes (nés entre 2002 et 2003), celle des cadets (nés entre 2000 et 2001), et celle des juniors (nés en 1999) et «le choix s'est porté sur les éléments qui se sont illustrés pendant la saison 2016-2017» a encore précisé la FAA. La sélection s'est faite «par le biais de la direction des jeunes talents sportifs (Djts)» en se basant sur trois critères majeurs, à savoir: «les médaillés lors des précédentes compétitions nationales et internationales, les éléments ayant déjà le statut d'internationaux, ainsi que le Top-5 au classement des cadets et des juniors» a encore précisé l'instance fédérale. Une identification ciblant à assurer un bon suivi à ces jeunes talents sportifs, qui représentent l'avenir de l'athlétisme algérien.