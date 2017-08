LE CLUB AFRICAIN BATTU PAR LE STADE TUNISIEN Chenihi signe son 2e but de la saison

Le Club Africain, adversaire du MC Alger en quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en septembre prochain, a concédé avant-hier soir à domicile sa première défaite de la saison face au Stade Tunisien (1-2), dans le cadre de la 3e journée du championnat tunisien. Les Clubistes étaient menés au score dès la 10e minute de jeu avant que le milieu offensif algérien Brahim Chenihi (ex-MCE Eulma) n'égalise dans la foulée (13e), signant par l'occasion son deuxième but de la saison. Les visiteurs ont marqué le second but, synonyme de victoire, en seconde période (55e) par l'entremise de Aymen Khetiri. Au terme de cette défaite, le Club Africain, dirigé par l'entraîneur italien Marco Simone, pointe à la 7e place au classement avec 4 points, alors que son voisin de l'ES Tunis caracole en tête avec 9 points. Le MCA accueillera le Club Africain en match aller des quarts de finale de la coupe de la Confédération le samedi 16 septembre prochain au stade du 5-Juillet d'Alger (20h45), alors que le match retour se jouera le dimanche 24 septembre au stade Radès de Tunis (19h).