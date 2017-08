LE JOUEUR DE GÉRONE DEVRAIT RENFORCER L'EN Medane rencontre Boulaya en Espagne

Profitant de sa présence en Espagne, Hakim Medane, membre du Bureau fédéral et directeur de la sélection nationale, a rencontré le milieu de terrain de Gérone, Farid Boulaya. Prévue depuis longtemps, cette rencontre n'a eu finalement lieu que mercredi dernier. Hakim Medane a exposé les grandes lignes de la politique technique de la Fédération algérienne de football, mais aussi et surtout du projet de la sélection, sous la direction du coach espagnol Lucas Alcaraz. Le joueur, pour sa part, a affiché sa volonté et son désir ardent de vêtir le maillot national, lui qui a été tout près de le faire il y a quelques années, puisqu'il était dans les plans de la sélection nationale olympique. Une méchante blessure l'en a empêché à cette époque. Les blessures à répétition qu'il a contractées à cette période lorsqu'il évoluait en France, l'ont freiné dans son élan sous les couleurs de Clermont Foot, où il s'est révélé lors de la saison 2015-2016, avant de se blesser, puis à Bastia où il n'a joué que 17 petites minutes sous le maillot du club corse, en raison d'une rechute. Une opportunité lui est offerte, cette saison, car il vient de s'engager avec le club espagnol de Gérone où il compte relancer sa carrière et séduire par la même Lucas Alcaraz. Il est à rappeler que Farid Boulaya fait partie d'une short liste de joueurs que Hakim Medane compte rencontrer en vue d'un renfort pour la sélection. D'autres noms devraient recevoir la visite de la direction de l'EN pour éventuellement préparer le terrain à leur venue chez les Verts.