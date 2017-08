LES TROIS PROMUS N'ONT PAS DÉÇU La JSM Skikda et l'ASM Aïn M'lila s'illustrent

Les nouveaux promus en Ligue 2 Mobilis, l'AS Aïn M'lila et le RC Kouba ont réussi de très bonnes opérations lors de la première journée, disputée avant-hier, en ramenant respectivement une victoire de chez le WA Tlemcen (1-0) et un nul de chez le CRB Aïn Fakroun (1-1), au moment où le RC Relizane et la JSM Béjaïa se sont neutralisés (3-3) dans un match à rebondissements alors que la JSM Skikda s'est imposée en déplacement. L'ASAM, auteur de la meilleure opération de cette première journée s'est imposée grâceà Hachem, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 50e minute. Les Rouge et Noir de Aïn M'lila sont sortis sous les applaudissements du public tlemcénien, qu'ils semblaient avoir conquis grâce à leur beau jeu, mais aussi en parvenant à préserver le score, alors qu'ils étaient réduits à dix, après l'expulsion de Bouguettouche à dix minutes de la fin, après avoir écopé d'un deuxième carton jaune. De son côté, le Raed koubéen a commencé par concéder l'ouverture du score devant Tatem, ayant transformé un penalty à la 52e minute, avant de sauver les meubles par Betrouni, auteur du but égalisateur à la 83e minute. La JSM Béjaïa a bien limité les dégâts aussi, en arrachant le nul (3-3) lors de son déplacement chez le RC Relizane, alors qu'elle semblait s'acheminer tout droit vers une défaite (3-2).

Les enfants de Yemma Gouraya avaient mené deux fois au score, d'abord par Benchaïra (9'), puis par Moussi (42'), mais les locaux ont réussi à égaliser par Meziane (37') et Nemdil (53') avant de prendre l'avantage au score par Derrag (71'). Le RCR croyait alors tenir une belle victoire à domicile (3-2), mais ce diable de Benchaïra a surgi une nouvelle fois, pour offrir une égalisation inespérée à la JSMB (90'+1). A signaler que juste avant d'inscrire son but, Mohamed Derrag avait raté un penalty à la 66e minute et qui s'est avéré être un tournant décisif après l'égalisation de Benchaïra. A l'instar de l'ASM, la JSM Skikda a réussi une très bonne opération au cours de cette première journée, en allant gagner (1-0) chez l'Amel Boussaâda. Un but signé Goumidi (42'), mais dont la joie a été de courte durée, puisqu'il a été expulsé en fin de match, laissant son équipe finir à dix contre onze. De son côté, le MC El Eulma a profité de l'avantage du terrain pour l'emporter (2-1) face au MC Saïda. Des buts signés Bentaleb (15') et Djabali (80') pour les locaux, alors que Saïhi avait réduit le score pour les visiteurs. Le mérite du MCEE est d'autant plus grand d'avoir préservé ce score, alors qu'il a terminé le match à dix, après l'expulsion de Zitouni, après avoir écopé d'un carton jaune. Les deux autres matchs, quant à eux, se sont soldés par des résultats nuls. Le GC Mascara s'est neutralisé avec l'ASO Chlef (2-2) et le CA Bordj Bou Arréridj (0-0) dans son derby de l'Est avec le CA Batna. El Hendi (44') et Kacem (58') ont marqué pour le GCM, et Baouche (16' sp) et Boutiba (90'+2) pour l'ASO Chlef.