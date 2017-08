LIGUE 1 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE : LE MCA RAFLE UNE VICTOIRE À BISKRA Le CSC et le CRB frappent d'entrée

Le MC Alger, malheureux deuxième l'an dernier, a bien lancé sa nouvelle saison, en allant s'imposer avant-hier chez le nouveau promu, l'US Biskra (1-0), en ouverture de la première journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu le CR Belouizdad (détenteur de la coupe) l'emporter à domicile contre l'USM Bel-Abbès (2-0), au moment où l'Olympique de Médéa et le DRB Tadjenanet se sont neutralisés (1-1). Le Doyen des clubs algériens l'a emporté grâce à Nekkache, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 25e minute, et qui était le premier but de la saison. De son côté, le Chabab de Belouizdad a douté pendant près d'une heure, avant de trouver la faille par Lakroum (59') et de tuer le match par l'entremise de Hamia, ayant assuré le succès des Rouge et Blanc, en doublant la mise à la 68e minute. A l'instar de l'USB, l'Olympique de Médéa a raté le coche en ouverture de cette nouvelle saison en concédant le nul à domicile face au DRB Tadjenanet, alors qu'il avait mené au score. C'est en effet l'ancien du RC Arba, Badreddine Bahi qui avait ouvert le score pour les locaux (38'), mais leur joie a été de courte durée, puisque cinq minutes après la pause citron, Attouche nivelait la marque pour Tadjenanet (1-1). Le CS Constantine de sa part s'est largement imposé contre le NA Hussein Dey (3-1), à la faveur d'un beau doublé de Belameiri (52', 68') et un but de Zerara (58'), alors que Boulaouidet a inscrit l'unique but des Sang et Or (67'). Les quatre matchs restants étaient programmés hier en fin de journée, à savoir: MC Oran-USM Blida, JS Kabylie-JS Saoura, USM Alger-Paradou AC et ES Sétif-USM El Harrach à huis clos.