NAPLES Le prix de Reina fixé

Alors que le choix du Paris Saint-Germain pour le poste de gardien de but semble s'être porté sur Pepe Reina, le club italien a fixé le prix de son portier espagnol. «Je peux simplement vous dire qu'il y a un réel intérêt du PSG. Seuls les deux clubs pourront vous confirmer s'il y a une offre ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Pepe ne prolongera pas son contrat avec Naples.» Voilà ce que nous affirmait Manuel Garcia Quilon, l'agent du gardien napolitain, pas plus tard que jeudi. Et cet intérêt semble mutuel, puisque le média espagnol AS va jusqu'à affirmer que le joueur est très intéressé par l'offre parisienne, à savoir un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Reste donc à convaincre une équipe de Naples qui ne semble cependant pas être vendeuse... Sauf si le Paris Saint-Germain venait à aligner un certain prix. D'après l'émission Speciale Calciomercato de Rai Sport, le club du sud de l'Italie attend une offre située aux alentours des 18 ou 20 millions d'euros pour accepter de céder son gardien, présent au club depuis 2015 mais qui avait déjà réalisé une pige lors de l'exercice 2013-2014 avant de tenter l'aventure allemande. Un prix conséquent pour un gardien qui va sur ses 35 ans et dont le niveau a baissé ces derniers mois. Il faudra donc voir si les Parisiens, qui avaient initialement formulé une proposition de «seulement» 7 millions d'euros pour celui qui vient tout de même d'être sélectionné par Julen Lopetegui pour les prochains matchs de l'Espagne. Vont-ils privilégier d'autres pistes moins onéreuses, le double coup Fabinho-Mbappé s'annonçant très cher? Réponse dans les prochains jours donc, mais les dirigeants parisiens sont fixés.