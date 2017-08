LIGUE 2 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE :MO BÉJAÏA Un faux pas et des interrogations

Par Boualem CHOUALI -

Les Crabes ont raté leur 1ère sortie

Beaucoup reste à faire pour rectifier le tir et corriger vite les erreurs, au risque de voir la locomotive du terrain de la Ligue 2 prendre le large sur les Vert et Noir de Yemma Gouraya.

Première sortie des Crabes à domicile, premier faux pas et des interrogations sur les capacités du club, le plus populaire de la Soummam, de jouer les premiers rôles cette saison, en championnat de Ligue 2 Mobilis. En effet, après une préparation d'intersaison jugée des plus satisfaisantes sur tous les plans, aussi bien par les responsables que par le staff technique, voilà le temps de la réalité des terrains qui surgit, pour donner une véritable mesure sur le niveau de l'équipe sur le terrain. Les Crabes, qui ont livré pas moins de sept rencontres amicales sanctionnées par des résultats, plus ou moins satisfaisants, se heurtent désormais à la réalité du terrain footballistique où seul le résultat technique compte pour les responsables et, notamment les supporters, qui ne s'attendaient pas du tout à un faux pas à domicile...La première sortie du coach Mustapha Biskri n'a pas été à la hauteur des attentes de la grande famille des Vert et Noir, aussi bien sur le plan physique où l'équipe a montré ses faiblesses en deuxième mi-temps, que sur le plan technico-tactique où l'équipe n'était pas en mesure de jouer avec plus de cohésion et de complémentarité au niveau des trois compartiments. C'est dire que beaucoup reste à faire pour rectifier le tir et corriger vite les erreurs, au risque de voir la locomotive du terrain de la Ligue 2 prendre le large sur les Vert et Noir de Yemma Gouraya. Pour revenir à la rencontre d'avant-hier, il faut tout de même signaler la volonté affichée par les jeunots de Mustapha Biskri pour glaner les trois points de la victoire, mais c'était sans compter sur la hargne, de ne pas perdre, des Asémistes qui ont tenu la dragée haute en première période, notamment. En effet, les Crabes ont raté la victoire en première période en se créant plusieurs occasions de scorer, mais faute de concentration et, par excès de précipitation devant les bois des Oranais, ils n'ont pas pu se libérer par une réalisation qui était pourtant à leur portée. on s'attendait à une touche du coach en deuxième période, c'était plutôt les visiteurs, qui, reprenant confiance, ont mené les débats. Pis encore, ils pouvaient espérer mieux sans que personne ne crie gare.

Un match, en somme, à oublier pour se concentrer sur la deuxième sortie des Béjaouis en ce début de championnat. Il est vrai qu'on est en début d'exercice et dans sa première journée, mais tout porte à croire que ce faux pas risque de brouiller les cartes aussi bien pour les responsables que pour le staff technique et les joueurs. Si jamais on ne réagit pas dans les plus brefs délais, à partir de la prochaine sortie justement, le doute risque de s'installer dans la maison des Vert et Noir. Un doute qui pourrait jouer un mauvais tour au club le plus populaire de la Soummam. Pour Mustapha Biskri, c'est un faux pas inattendu, mais avec lequel on doit faire: «Il est vrai qu'on s'attendait à débuter la saison avec une victoire, mais malheureusement c'est par un faux pas qu'on l'entame. Il faut dire que la chance n'a pas été de notre côté d'une part et que d'autre part, mes attaquants n'ont pas été aussi à la hauteur puisqu'ils n'ont pas pu inscrire un but sur plusieurs occasions créées...On doit vite oublier ce faux pas et se pencher sur notre sortie la prochaine journée afin de rectifier le tir», a laissé dire avec beaucoup de regrets le coach des Vert et Noir...