ELIMINATOIRES AU MONDIAL 2018 : EN PRÉVISION DU MATCH ALGÉRIE-ZAMBIE Alcaraz surprend par ses choix

Par Saïd MEKKI -

Daham et Ounas, les deux renforts des Verts

Certains joueurs méritent bien cette convocation alors que d'autres, qui manquent visiblement de temps de jeu, sont tout de même choisis pour cette double confrontation.

Dans tout choix, il y a cependant matière à commentaires et le dernier choix du sélectionneur national Lucas Alcaraz en convoquant 25 joueurs, dont deux invités, pour la double confrontation contre la Zambie le 2 septembre à Lusaka et le 5 à Constantine, pour le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, n'échappe donc pas à la règle. En résumé, certains joueurs méritent bien cette convocation alors que d'autres, qui manquent visiblement de temps de jeu, sont tout de même choisis pour cette double confrontation. D'ailleurs, les coéquipiers de Mahrez entameront leur stage de préparation demain au Centre technique national de Sidi-Moussa tandis que le déplacement à Lusaka est prévu le jeudi 31 août prochain. Quant à l'histoire des joueurs locaux, alors que le coach Alcaraz avait promis qu'il y aurait bien des joueurs qui seront choisis pour la Zambie, on ne retrouve finalement que trois locaux. Il s'agit du gardien Abdelkadir Salhi (de retour chez les Verts), Brahim Boudebouda et Abderaouf Benguit. Les deux autres locaux convoqués sont des jeunes et ne figurent dans cette liste qu'en qualité d'invités. Et il s'agit de Kamel Belarbi (USM El Harrach) et Oussama Darfalou (USM Alger). De plus, on enregistre, comme c'est, désormais de coutume, la première convocation du milieu de terrain du FC Sochaux (France) Sofiane Deham. De son côté, l'attaquant de Naples, Adam Ounas, effectue son retour chez les Verts, lui, qui n'a plus été convoqué depuis novembre 2016 à l'occasion de la rencontre contre le Nigeria à Uyo. Un des joueurs qui a le plus marqué ce début de saison n'est autre que le Sochalien, Zineddine Ferhat, mais qui n'est finalement pas convoqué. Par contre, on enregistre la convocation de Guedioura qui n'a pas joué le moindre des quatre matchs de son équipe Midddlesbourg! Est-ce à dire que c'est un choix de «circonstance» comme l'a déjà expliqué la dernière fois le coach Alcaraz à propos des joueurs qu'il avait convoqués et qui manquent vraiment de temps de jeu? En tout cas et à la lecture de cette liste, on remarque qu'en réalité les joueurs qui devront être alignés contre la Zambie, sauf, impondérable de dernière minute sont presque les mêmes que ceux qui ont été choisis par le même Alcaraz contre le Togo. Bien que le joueur Attal qui était blessé et qui a finalement été convoqué, Alcaraz pourrait ne pas compter sur lui en défense et plus précisément du côté latéral droit pour manque de préparation, il reste à faire un autre choix de mettre Mandi à droite et le remplacer par Hassani dans l'axe pour faire le duo avec Bensebaïni. Sinon, laisser Mandi à sa place et incorporer Benguit. Tout se ferait certainement à l'issue de ce stage. Et ce serait donc certainement une autre surprise. Ounas et Ghezzal seront certainement les «remplaçants» de luxe en attaque au vu de la liste qui en compte huit dans ce secteur. Et là, le choix est bien difficile dans ces moments de début de saison. Il est utile de rappeler que cette double confrontation entre l'Algérie et la Zambie est d'importance capitale pour les Verts. Une défaite et c'est l'élimination. En effet, l'Algérie occupe la troisième place du groupe B avec un seul point à égalité avec la Zambie après deux journées. Le Nigeria avec six points domine le groupe devant le Cameroun (2 unités) qui s'affrontent dans l'autre composition du groupe.