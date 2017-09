19E CARAVANE DE BEACH-VOLLEY À ORAN La paire Hachouf-Selibet remporte la dernière étape

La paire Hachouf Mohamed-Selibet Habib d'Oran a remporté la dernière étape de la 19ème caravane de beach-volley (masculin 2x2) en battant, mercredi soir en finale disputée à la plage Si Tarek (ex-Saint-Roch), celle composée de Berrani Lakhdar, Saidi Nourredine de Mohammadia (Mascara) sur le score de 2 sets à un (21-19, 15-21) et 15-08. La troisième place est revenue à la doublette composée de Bendouba Ali et Hansali Youcef d'Oran. Deux jours durant, les amoureux du beach-volley ont vibré, à la plage de Saint-Roch à Aïn El Turck, au rythme des prouesses techniques des volleyeurs venus de différentes wilayas de l'ouest du pays pour la dernière étape de cette compétition qui a regroupé les 12 meilleures paires masculines.

Cette 19ème édition de la caravane de beach-volley, qui a effectué une tournée dans plusieurs plages du littoral oranais et places publiques depuis le mois de juin dernier avec des tournois de street volley-ball durant les soirées du Ramadhan, a été lancée de la plage Mers El Hadjadj à l'occasion de l'ouverture de la saison estivale pour sillonner ensuite les plages de Cap Falcon, Madagh et les Andaouses. Cette manifestation sportive, organisée par la ligue de wilaya d'Oran de volley-ball en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports d'Oran a pour objectifs de promouvoir et consolider la pratique de cette discipline sportive et contribuer à l'animation sportive. Cette compétition était d'un niveau technique appréciable et bien suivie et appréciée par les présents, qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir assisté à une telle animation sportive en bord de mer avec des matchs saisissants. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence des membres de la LOVB et de représentants de la DJS Oran, qui ont remis les coupes et les diplômes aux trois paires lauréates de cette 19ème étape de cette caravane de beach-volley d'Oran 2017, programmée dans le cadre du développement et de la promotion de cette discipline olympique.