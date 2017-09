CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2018 DE TRIATHLON La compétition le 15 avril prochain à Rabat

La Confédération africaine de Triathlon (ATU) a attribué au Maroc l'organisation de la 24ème édition du championnat d'Afrique qui aura lieu le 15 avril 2018 à Rabat, a rapporté mercredi dernier la Fédération royale marocaine du sport pour tous. Au programme de cette compétition sportive continentale, figurent des épreuves de natation, cyclisme et course à pied, réservées aux élites seniors et de moins de 23 ans, outre les juniors (-19 ans), les cadets (16-17 ans) et les groupes d'âge (amateurs). Le titre de la précédente édition, organisée à Hammamet en Tunisie les 6 et 7 mai dernier, a été remporté par le jeune Marocain Badr Siwane dans la catégorie Elite qui avait mis fin à la domination sud-africaine qui a duré plus de 24 ans. La ville d'Agadir avait abrité ce championnat d'Afrique de triathlon en 2013.