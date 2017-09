CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 DE JUDO Benamadi, Ouallal et Bellakehal éliminés

Les athlètes algériens: Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Souad Bellakehal (-70 kg) ont été éliminés avant-hier au tour préliminaire des Championnats du monde de judo qui se déroulent actuellement à Budapest (Hongrie). La judokate Kaouthar Ouallal, (-78 kg) a été éliminée dès son entrée en lice dans la compétition face à la Cubaine Antomarchi Kaliena, idem pour sa compatriote Souad Bellakehal (-70 kg), battue par la Marocaine Niang Asmaa. De son côté, Abderrahmane Benamadi

(-90 kg) s'est imposé lors de son premier combat du tour préliminaire face au Sud-Coréen Lee Jaeyong, avant de s'incliner par la suite lors de son deuxième combat face au Géorgien Margiani Ushangi. La Fédération algérienne de judo (FAJ) a engagé un total de dix judokas dans cette compétition (5 messieurs/5 dames), dont trois n'ont pas encore fait leur entrée en lice: Sonia Asselah (+78 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg), et Nadjib Temmar (+100 kg). Houd Zourdani (-66) a déclaré forfait sans avoir livré le moindre combat. Un total de 731 judokas (440 messieurs et 291 dames), représentant 126 pays, participant à ces Mondiaux. Avec 18 athlètes engagés (9 messieurs et 9 dames), la France, le Brésil, la Hongrie, la Mongolie et le Kazakhstan comptent parmi les pays les mieux représentés, au moment où la Norvège, le Nigeria, la Palestine et le Pakistan n'ont engagé qu'un seul judoka.