CLASSEMENT FÉMININ-FIFA (SEPTEMBRE 2017) L'Algérie gagne deux places (74e)

La sélection féminine algérienne de football a gagné deux places au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de septembre 2017, publié vendredi sur le site officiel de l'instance mondiale, et pointe désormais à la 74e place avec

1283 points, par rapport a celui du mois de juin (76è avec 1283 points).

Au niveau continental, la sélection nationale occupe la 6e position, derrière le Nigeria (35e mondial et qui maintient le cap en pole position africaine, le Ghana (46e), le Cameroun (47e), l'Afrique du Sud (53e), la Tunisie (71e), le Maroc (72e).

Il est à signaler que la position moyenne de l'Algérie depuis la création du classement FIFA est la 78e place, alors que son meilleur classement a été enregistré en 2009, avec une 65e place et le pire remonte à 2013 avec une 118e position.

En haut du classement, les Etats-Unis restent toujours en tête avec 2114 points, suivis par l'Allemagne (2077 points), et l'Angleterre, tombeur de la France en quarts de finale de l'Euro, qui prend la 3e marche (2037 / +1).

Le classement FIFA/féminin du mois de septembre-2017 a enregistré notamment, la progression notable des Pays-Bas, sacrés champions d'Europe à domicile en août 2017, qui intègrent le Top 10 à la 7e place du classement (+5), en réalisant le meilleur classement de leur histoire.