MONDIAUX 2017 DE NATATION (JUNIORS) Ardjoun satisfait de ses résultats à Indianapolis

Le nageur algérien Abdellah Ardjoun s'est dit «satisfait» des résultats obtenus lors des Championnats du monde juniors disputés à Indianapolis (Etats-Unis), du 23 au 28 août 2017, même s'il n'a pas réussi à se qualifier pour les finales. «je suis satisfait de ce que j'ai montré lors des mondiaux 2017, mes coéquipiers ont également réalisé de belles performances. Nous avons réalisé nos meilleurs chronos personnels et nous avons même battu quelques records d'Algérie. Mon entraîneur Mouloud Bouchendouga et ma famille sont très heureux de mes résultats», a indiqué le sociétaire de l'ASPTT (Alger). Le nageur Ardjoun (16 ans) a raté de justesse la finale du 100m dos en signant le 9e temps des demi-finales avec un chrono de 55.89, améliorant de 11 centièmes le record d'Algérie qu'il avait déjà battu lors des séries (56.00). «Le niveau de la compétition était très élevé, plusieurs nageurs de renommée mondiale étaient présents, en plus, la majorité d'entre eux sont plus âgés que mois (18 ans). Je pense que leur point fort était la nage sous l'eau, soit au départ des épreuves ou lors des virages, c'est ce qui a fait la différence», a précisé le nageur de l'ASPTT (Alger) avant d'enchaîner sur ses prochains défis et objectifs: «Je me suis frotté avec des nageurs de très haut niveau lors des mondiaux. Maintenant, je vais continuer à travailler pour réaliser les minima afin de prendre part à la prochaine édition des Mondiaux. Je vais reprendre les entraînements d'ici quelques jours en vue des Championnats arabes des jeunes prévus en Egypte en novembre prochain». Pour sa part, le directeur des jeunes talents (DJTS) de la Fédération algérienne de natation (FAN), Abdelhamid Tadjadit a estimé que la participation des Algériens était positive par rapport au niveau de la compétition. «La participation de nos trois nageurs, Abdellah Arjoun, Djawed Syoud et Moncef Belamane était positive. Ils ont battu quelques records d'Algérie et atteint des demi-finales. Globalement, nous sommes satisfaits des résultats», a t-il affirmé. Arjoun a atteint les demi-finales du 100m dos avec un chrono (55.89/nouveau record d'Algérie), du 50m dos (26.10/nouveau de record d'Algérie) et du 200m dos (2:03.21/nouveau record d'Algérie). Son compatriote Moncef Belamane (16 ans/Dely Ibrahim) qui a amélioré ses records personnels, a échoué a atteindre les demi-finales papillon des épreuves 100m (1:04.21), 50m (29.67) et 200m (2:8.73). Pour sa part, Djawed Sayoud (18 ans/club de Challans, France), a réalisé le 20e temps des demi-finales au 400 m 4 nages avec un chrono de 4:28.78, le 10 temps du 200m 4 nages avec un chrono de 2:3.34, avant d'obtenir la 29 place des séries du 100m papillon avec un chrono de 55.55.