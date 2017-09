ZONE AMÉRIQUE DU SUD Le Paraguay et le Pérou relancent le suspense

Le Paraguay, qui a créé la surprise au Chili, et le Pérou, qui a battu la Bolivie à domicile, ont fait les bonnes opérations de la 15e journée de ces qualifications. Le classement s'en trouve encore plus serré.

S'ils ne leur ont pas permis d'accéder aux positions directement qualificatives ou au strapontin de barragiste, les succès des Paraguayens et des Péruviens les ont rapprochés de la Colombie, de l'Uruguay, du Chili et de l'Argentine, tout en dépassant l'Équateur. C'est ainsi qu'à trois journées de la fin, seulement cinq points séparent le deuxième du huitième dans la course aux quatre sésames et demi qui restent en jeu. Soulignons que le Brésil, déjà qualifié, s'est assuré la première place des qualifications de la Conmebol pour la troisième fois en quatre participations. Les hommes de Francisco Arce ont réalisé le match quasi-parfait à Santiago, où ils ont fait preuve d'application dans le jeu et de pragmatisme à la finition.

Les Albirrojos ont ainsi décroché une de ces victoires qui font du bien à la fois mathématiquement et psychologiquement. La Colombie, qui semblait avoir perdu deux points avec son nul 0:0 à San Cristóbal, tire finalement un bilan positif de cette journée. Les Cafeteros se sont procuré de belles occasions, mais ils se sont heurtés au gardien du Venezuela Wuilker Fariñez, l'un des trois vice-Champions du monde U-20 titularisés par Rafael Dudamel. Ils ont aussi connu des moments plus compliqués et auraient pu concéder un revers sans la solide prestation de David Ospina dans ses cages. L'Uruguay et l'Argentine se sont quittés dos à dos sur un score vierge. Dans un Centenario qui affichait complet, les armes offensives ne manquaient pourtant pas, avec d'un côté le tandem Luis Suárez - Edinson Cavani et de l'autre le trident Lionel Messi - Paulo Dybala - Mauro Icardi. Si la formation de Jorge Sampaoli, qui effectuait ses débuts officiels au poste de sélectionneur de l'Albiceleste, a paru un peu plus entreprenante, les deux équipes ont semblé se satisfaire de ce résultat. Le Pérou a dû souffrir jusqu'à la dernière action pour assurer une victoire indispensable face à la Bolivie. Chez eux, les Incas ont eu du mal à débloquer le score, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à des buts d'Edison Flores et de Christian Cueva, puis ils ont peiné à tenir le résultat après un but bolivien signé Gilbert Álvarez. Au final, les Péruviens s'en tirent avec les trois points et mettent ainsi la pression aux équipes qui les précèdent. En revanche, l'Équateur ne parvient toujours pas à relever la tête. À Porto Alegre, il a concédé sa troisième défaite consécutive dans ces qualifications, tombant de la sixième à la huitième place.

Les protégés de Gustavo Quinteros ont tenu la dragée haute au Brésil pendant 70 minutes, mais le but de Paulinho les a terrassés. Coutinho s'est ensuite chargé de corser l'addition sur une belle réalisation.