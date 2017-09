ZONE ASIE Qualifications, espoirs et désillusions

Après l'Iran, le Japon est devenu la deuxième sélection asiatique à se qualifier pour la Coupe du monde, Russie 2018 grâce à sa victoire à domicile 2-0 sur l'Australie. De leur côté, les Socceroos se disputeront le deuxième ticket qualificatif du Groupe B avec l'Arabie saoudite, battue 2-1 par les Émirats arabes unis. Dans le Groupe A, la République de Corée devra encore lutter pour assurer sa place en Russie, après avoir été tenue en échec 0:0 devant son public par l'Iran. La Syrie, pour sa part, a surclassé le Qatar 3:1 pour revenir à la hauteur de l'Ouzbékistan, dominé 1-0 par la RP Chine. Dans ce groupe, trois équipes joueront donc le dernier sésame, même si les Guerriers Taeguk comptent deux points d'avance sur leurs poursuivants. Le Japon a rempli sa mission de belle manière en dominant l'Australie 2:0 devant son public. Avant le dernier match, les Nippons sont déjà qualifiés pour le rendez-vous russe de 2018. Derrière le Japon, premier du Groupe B, l'Australie se disputera la deuxième place qualificative avec l'Arabie saoudite, qui la précède à la différence de buts. Les hommes d'Ange Postecoglou doivent battre la Thaïlande mardi 5 septembre et espérer un résultat favorable pour rallier directement la Coupe du monde, Russie 2018. La belle campagne qualificative de l'Arabie saoudite a subi un sérieux contretemps. Les Saoudiens, qui menaient pourtant 1:0, ont fini par s'incliner face aux Émirats arabes unis. Après l'ouverture du score sur penalty de Nawaf Al Abed, Ali Mabkhout permettait aux hôtes de rentrer aux vestiaires sur la marque de 1:1. À l'heure de jeu, le capitaine Ahmed Khalil assurait le succès émirati d'une spectaculaire frappe de loin qui entretenait les maigres espoirs de son pays de voir la Russie. Dans cinq jours, les Saoudiens donneront le maximum à domicile face au Japon pour leur dernier match, même si la victoire n'est pas impérative. Dans le Groupe A, la République de Corée a été tenue en échec 0:0 par l'Iran à Séoul. Si les deux équipes se sont procuré quelques occasions, les hôtes se sont toutefois montrés plus dangereux, Jang Hyunsoo manquant de peu le cadre de la tête. Avec deux points d'avance sur la Syrie et l'Ouzbékistan, les Guerriers Taeguk continuent de mener la course à trois en vue de décrocher le dernier ticket qualificatif. Une victoire en Ouzbékistan leur suffira pour se qualifier, quels que soient les résultats de leurs adversaires. Cette courte victoire à domicile permet aux hommes de Marcello Lippi d'espérer encore. Malgré une domination écrasante en première période, marquée par 12 tirs à un, les Chinois s'avéraient d'abord incapables de trouver l'ouverture. Finalement, la RP Chine bénéficiait d'un penalty. Gao Lin offre à son équipe son deuxième succès sous l'égide du technicien italien.