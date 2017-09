ZONE CONCACAF Le Mexique en Russie, le Costa Rica suit

En battant le Panama sur la plus étroite des marges, le Mexique est devenu le cinquième qualifié pour la Coupe du monde, Russie 2018. Le Costa Rica, de son côté, est tout près de la qualification après avoir battu les États-Unis en déplacement. Le Honduras reste en course grâce à une victoire au courage sur le terrain de Trinité-et-Tobago. Afin de se qualifier dès cette septième journée pour Russie 2018, le Mexique devait battre le Panama. Dans un stade Azteca qui a poussé de la première à la dernière minute, El Tri est parvenu à ses fins en deuxième période. C'est Hirving Lozano, entré en cours de jeu, qui a inscrit le seul but de la partie, offrant au Mexique - à trois journées du terme - sa septième qualification consécutive - la seizième de son histoire - pour la Coupe du monde. Le Costa Rica, pour sa part, a enregistré son premier succès en déplacement contre les États-Unis en qualifications depuis 32 ans. Grâce notamment à un Marco Ureña inspiré, les Ticos ont empoché les trois points. Avec 14 unités au compteur, ils sont tout près de la qualification pour la Russie. Le principal bénéficiaire de ce faux pas américain est le Honduras. Avec deux buts inscrits en l'espace de 20 minutes à Trinité-et-Tobago, les joueurs dirigés par Jorge Luis Pinto ont enregistré leur première victoire à l'extérieur dans cet Hexagonal et pris trois points importants, qui leur permettent de conserver intacts leurs espoirs d'être présents en Russie.