ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:ZAMBIE 3-ALGÉRIE 1 Les Verts n'iront pas en Russie

Par Lounès MEBERBECHE -

A l'image de Mandi, les Algériens complètement dépassés

Voulant à tout prix créer l'exploit à Lusaka, pour cette 3e journée des qualifications au Mondial 2018, les Verts sont tombés de haut en s'inclinant (3-1), face à une jeune équipe zambienne, faisant ainsi une croix sur leur rêve russe.

Stade National Heroes Stadium. Affluence nombreuse. Arbitrage de Martins de Carvalho, assisté de Meirelles de O Sanchez Lopes et Goncalves da Silva Lemos (trio angolais).

Buts: Mwila (6', 33'), Mwepu (88') Zambie. Brahimi (53') Algérie.

Avertissements: Sakala (42'+ 55'), Daka (90'+7) Zambie. Hassani (37'), Attal (50'), Bensebaïni (70'), M'Bolhi (71') Algérie.

Expulsion: Sakala (55') Zambie.

Zambie: Mweene, Kapumbu, Tembo, Sunzu, Silwimba, Mtonga, F. Sakala, Lungu (F. Mbewe 58'), A. Mulenga (A. Ngonga 80'), Daka, Mwila (Kabwé 69').

Entraîneur: Nyirenda.

Algérie: M'Bolhi, Mandi, Bensebaïni (Saâdi 80'), Ghoulam, Hassani (Attal 45'), Taïder, Bentaleb, Brahimi, Hanni, Soudani (Ghezzal 56'), Slimani.

Entraîneur: Lucas Alcaraz.



Le match s'enflamme dès la 4e minute de jeu suite à un corner botté par Lungu, Mwila reprend le ballon de la tête et trouve le poteau de M'Bolhi, battu sur ce coup-là. Deux minutes plus tard, les locaux trouvent le chemin des filets sur un centre venu de la droite, Mwila prend le dessus sur Hassani trop avancé et adresse une tête puissante sous la barre de M'Bolhi. Les Verts, assommés d'entrée par ce premier but des Chipolopolos, ont tenté de réagir, mais la conservation de la balle est gênée par l'état cabossé de la pelouse. L'axe central de la défense algérienne affiche une grosse fébrilité dans le jeu arien et notamment dans le dos de Hassani et Bensebaïni. Les Zambiens reviennent à la charge à la 13e minute, Mulenga passe devant Ghoulam et déclenche une frappe puissante, à côté de la cage de M'Bolhi. La première tentative algérienne interviendra à la 14e minute suite au corner botté par Ghoulam, la tête de Slimani passe au- dessus de la transversale. La domination de la Zambie s'intensifie avec le virulent Mulenga. Présent dans la surface, il arme une frappe à la 17e minute, le ballon s'envole vers les tribunes. Les Verts ont tenté à deux reprises (17' et 19') de revenir dans le match, les deux tentatives de Slimani passent à côté. A la 22e minute, Brahimi effectue une remise à Taïder qui décoche une frappe lointaine bien captée par Mweene. Malgré la réaction des Algériens, les Zambiens tiennent bon et se montrent même plus dangereux par des contre-attaques très rapides. Après avoir laissé passer l'orage, les Chipolopolos reviennent à l'attaque comme en témoigne cette attaque de Mulenga à la 33e minute qui déborde du côté gauche et entre dans la surface algérienne. Il sert Sakala qui bute sur le portier adverse, Mwila suit et pousse le ballon au fond des filets. La Zambie double la mise et Mwila s'offre un doublé. Ce redoutable attaquant continue son festival à la 40e minute face à la défense algérienne et décale sur le côté gauche Mulenga. Ce dernier avance dans ce couloir et réalise un tir lointain non cadré. A la fin des 45 premières minutes, la Zambie a puni l'Algérie à deux reprises. Elle a dominé les Algériens dans tous les secteurs de jeu. Les visiteurs se sont montrés impuissants et en perdition dans la construction. De retour des vestiaires, les Verts ont eu une première chance à la 48e minute de revenir dans le match suite au débordement de Soudani qui sert sur un plateau Hanni, ce dernier rate le cuir devant une cage vide. A la suite d'un corner tiré du côté gauche à la 49e minute, la défense algérienne peine à se dégager et Sunzu met une tête. Elle passe à coté du poteau gauche de M'Bolhi. Les Verts parviennent à réduire le score par le biais de Brahimi qui enchaîne un contrôle et une frappe lointaine. Sa tentative finit dans le petit filet droit de Mweene. A la 58e minute, le défenseur zambien Sunzu touche le ballon de la main mais l'arbitre ne siffle pas penalty, à la surprise générale des Algériens. Après une heure de jeu, les joueurs d'Alcaraz tentent de profiter de leur supériorité numérique après l'expulsion de Sakala et redoublent d'efforts pour égaliser. Le jeune Attal s'illustre depuis son entrée et réussit à déborder à la 73e minute sur le couloir droit, son centre au deuxième poteau trouve Slimani qui place une tête dans le petit filet.

A 10 minutes de la fin du match, Lucas Alcaraz tente le tout pour le tout et incorpore l'avant-centre Idriss Saâdi afin d'épauler Slimani et tenter d'arracher le match nul. L'attaquant de Strasbourg, bien servi par Brahimi à la 84e minute, tente une frappe croisée qui passe à côté du poteau droit.

Alors que les Verts ont jeté toutes leurs forces pour égaliser, les Zambiens parviennent à tuer le match à la 88e minute, par le biais de Mwepu qui cavale seul sur son couloir droit et déclenche une frappe puissante dans la surface. M'Bolhi est battu et les locaux font le break. Quelques minutes plus tard, l'arbitre angolais siffla la fin du match qui signe une cinglante défaite des Verts à Lusaka, mettant presque fin à leurs chances de se qualifier au Mondial 2018 en Russie.