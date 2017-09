ANNONCÉ AU BARÇA PUIS À CHELSEA, SON TRANSFERT AVORTÉ Mahrez contraint de rester à Leicester City

Les responsables de la FAF, estiment les observateurs, n'auraient pas dû libérer le joueur alors que son transfert n'était pas encore conclu et au moment où l'EN s'apprêtait à disputer un match décisif qualificatif au Mondial russe.

Le milieu international algérien Riyad Mahrez, annoncé tantôt à Chelsea tantôt au FC Barcelone, restera finalement, du moins jusqu'au mercato hivernal au sein de son équipe de Leicester City suite à l'échec de son transfert. Autorisé jeudi par la Fédération algérienne (FAF) à quitter Alger pour officialiser son transfert vers son nouveau club, Mahrez n'a même pas fait le déplacement à Lusaka en vue du match crucial de l'Equipe nationale, hier, face à la Zambie dans le cadre de la 3e journée (Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018.

Les responsables de la FAF, estiment les observateurs, n'auraient pas dû libérer le joueur alors que son transfert n'était pas encore conclu et au moment où la sélection nationale s'apprêtait à disputer un match décisif dans cette campagne qualificative au Mondial russe. Jeudi avant minuit, date de la clôture des transferts d'été en Angleterre et dans la plupart des championnats européens, les réseaux sociaux et certains sites sportifs spécialisés ont donné libre court aux spéculations sur l'identité du futur club de Mahrez, certains l'ont même annoncé acquis pour les Bleus de Chelsea avant que l'information ne tombe: le joueur vedette de l'Equipe nationale ne jouera pas au club londonien. La mercato estival s'est poursuivi une journée de plus en Espagne, soit dans la nuit de vendredi à samedi à minuit.

Le nom de Mahrez était associé au Barça après l'échec des négociations avec le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho, mais rien ne fut finalement et Mahrez est contraint ainsi de poursuivre son aventure avec les Foxes. Pourtant, l'instance fédérale a annoncé jeudi dans un communiqué avoir autorisé l'ancien joueur du Havre AC (Ligue 2) de quitter le Centre technique national de Sidi Moussa «pour effectuer un déplacement express en Europe afin d'officialiser jeudi son transfert vers son nouveau club», un transfert qui n'a finalement jamais pu se réaliser au grand regret du meilleur joueur du championnat d'Angleterre en 2016.

Le joueur, certainement touché sur le plan psychologique suite à l'échec de son transfert, lui qui voulait tant quitter le club anglais, a été ménagé et préservé pour la réception de la Zambie mardi prochain au stade de Constantine (20h45) dans le cadre de la 4e journée des qualifications.

L'ailier de 26 ans, encore sous contrat jusqu'en 2020 était également fortement convoité par les Italiens de l'AS Rome, dont les offres ont été toutes rejetées par Leicester qui a poussé le vice-champion d'Italie à abandonner la piste du natif de Sarcelles (France). Après une saison étincelante marquée par 17 buts en Premier League et un titre de champion, la forme de l'attaquant algérien a baissé la saison dernière (6 buts) alors que le club n'a terminé que 12e du championnat, parvenant néanmoins à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions et ce, pour sa première participation dans cette épreuve.

Formé au Havre (France), Mahrez s'était engagé avec Leicester en janvier 2014. Six mois après, il accède avec les Foxes en Premier League.