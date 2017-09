MERCATO D'ÉTÉ Fortunes diverses pour les Verts en Europe

Par Saïd MEKKI -

Boudebouz, Ounas et Ghezzal trois transferts prometteurs

Ouvert depuis le 1er juin dernier, le marché des transferts européen a pris fin le 31 août dernier et on notera une dizaine d'Algériens qui ont changé de clubs alors que d'autres, très connus, d'ailleurs, ont été vraiment déçus.

Bien évidemment et avant d'entrer directement dans le vif du sujet de ceux ayant réussi cette opération, il y a lieu de noter les déceptions de sept internationaux algériens et non des moindres, à leur tête Mahrez qui ne sait plus où donner de la tête. Ayant raté le match des Verts hier à Lusaka pour signer un contrat, mais au final, Mahrez est revenu bredouille, lui qui a été annoncé en Espagne et en France ces derniers jours afin de trouver une issue à son éventuel transfert. Il a été annoncé à Chelsea, au FC Barcelone, à Arsenal et à l'AS Rome, en vain.

Le rideau est tombé sur le mercato estival et aucun club n'a proposé les 50 millions qu'exige son équipe, Leicester pour le libérer. Aux dernières nouvelles, le club annonce que Mahrez n'a reçu aucune proposition pour un transfert. Ce qui veut dire que son «manager» est passé à côté de la plaque et il va donc falloir attendre le mercato d'hiver. C'est d'ailleurs le même cas pour son compatriote dans le même club, Slimani, qui se trouve en Zambie avec les Verts.

Les exigences financières de Leicester ont bien bloqué Slimani pour un départ de l'équipe. 30 millions d'euros sont exigés pour qu'il puisse être libéré. On a évoqué en dernier lieu l'intérêt de la Sampdoria, mais Islam Slimani devrait également attendre le mercato d'hiver. Brahimi, Ghoulam, Soudani, Guedioura et Taïder ont également connu beaucoup de déception avant de se résigner à attendre le mercato d'hiver. Quant aux autres, ils ont eu plus de chance et on notera ainsi, la bonne affaire de Carl Medjani qui signe pour Sivasspor, Cadamuro, lui, a préféré Nîmes, Attal, a réussi une bonne opération en rejoignant le club belge de Courtai, Belkaroui est à Moreirense. Card Medjani, défenseur polyvalent, s'est engagé pour un an en faveur de Sivasspor, après avoir rompu son contrat avec Trabzonspor (Turquie).

Le défenseur central de 29 ans, Liassine Cadamuro retrouve la France. Il s'est engagé pour un an en faveur de Nîmes (Ligue 2). Youcef Attal, 21 ans, quitte l'Algérie et rejoint l'Europe et le KV Courtrai, en Belgique, avec un prêt d'un an avec option d'achat. Sofiane Feghouli s'est engagé avec Galatasaray.

A 27 ans, il a rejoint pour cinq ans le club turc en provenance de West Ham. Pour sa part, Boudebouz se retrouve au Bétis de Séville au moment où Feghouli ne trouve pas mieux que le club turc de Galatasaray. Ryad Boudebouz, milieu de terrain de 27 ans, rejoint le Betis Séville en Espagne pour quatre ans. Le transfert est estimé à sept millions d'euros.

Ounas, lui, est mieux à Naples, alors que Belfodil se retrouve toujours en Bundesliga et plus précisément au Werder.

Meziane, est au Havre, Saâdi à Strasbourg enfin Ghezzal a tellement fait parler de lui ces dernières années qu'il a finalement signé dans la principauté de Monaco pour quatre ans. Farid Boulaya, milieu offensif de 24 ans, a signé pour trois ans en faveur de Gérone, promu en Liga.

Adam Ounas, milieu offensif de 20 ans, quitte les Girondins de Bordeaux et s'engage avec Naples (Italie). Rafik Halliche est de retour en Europe.

Le défenseur central de 30 ans a signé à Estoril, au Portugal. Sofiane Hanni continue avec Anderlecht en Belgique. Le milieu offensif de 26 ans a prolongé jusqu'en 2022. L'attaquant de 27 ans, Nabil Ghilas, a quitté Gaziantepspor pour un autre club turc, Göztepe.

Enfin, Idriss Saâdi, l'attaquant international algérien, transfuge de Cardiff City s'est engagé pour quatre ans avec le RC Strasbourg (Ligue 1).