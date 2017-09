ALGÉRIE - ZAMBIE Le Malien Mahamadou Keita au sifflet

Un trio arbitral malien sous la conduite de Mahamdaou Keita dirigera la rencontre Algérie- Zambie prévue demain soir au stade Chahid Mohamed-Hamlaoui de Constantine pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 groupe B, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA) avant-hier. Le directeur de jeu Mahamadou Keita sera épaulé par ses deux compatriotes Drissa Kamory Niarre et Moriba Diakite. Le quatrième arbitre est Babou Traore également malien. Pour le compte du même groupe, la FIFA a désigné le Gambien Bakary Papa Gassam pour officier le match Cameroun- Nigeria, prévu aujourd'hui à 18h à Yaoundé. Gasama sera assisté de Jean-Claude Birmushahu (Burundi) et Marwa Aden Range (Kenya). Le quatrième arbitre est Maudo Jallow (Gambie). A l'issue de la troisième journée, le Nigeria caracole en tête avec 9 points devant la Zambie (4 pts). Le Cameroun est troisième (2 pts). L'Algérie qui ferme la marche avec un seul point est quasiment hors course.