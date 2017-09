ARSENAL Pourquoi Wenger a hésité à prolonger

Le manager d'Arsenal a expliqué dimanche que les difficultés de son équipe l'an dernier l'ont fait hésiter au moment de prolonger. Interrogé dimanche dans l'émission Téléfoot sur ses hésitations à prolonger à Arsenal (il a signé un nouveau contrat pour deux saisons en mai dernier), Arsène Wenger a avancé «des raisons personnelles», mais pas seulement. «Cela fait vingt ans que je suis à Arsenal. Quand on est depuis longtemps dans un club, on se demande si on peut continuer et l'amener plus haut. [J'ai hésité] aussi parce qu'on a pas mal galéré la saison dernière.» Pour la première fois en 20 ans, Arsenal, 5e en 2016-2017, ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions, une contre-performance atténuée par une victoire en Cup. L'Alsacien a reconnu que l'entame de saison de son équipe était «très difficile», avec deux défaites en trois matches de Championnat, dont une raclée «catastrophique» contre Liverpool (4-0). «Comme d'habitude, en temps de crise, il faut gagner le prochain match», a-t-il poursuivi, alors que les Gunners recevront Bournemouth samedi prochain. En dépit de cette entame délicate, il a répondu «oui» à la question: Arsenal peut-il être champion?