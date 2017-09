CHAMPIONNAT DU MONDE DE JUDO Teddy Riner remporte son 9e titre

Le judoka français Teddy Riner (+100 kg) a remporté son 9e titre de Champion du monde en disposant en finale du Brésilien David Moura, avant-hier à Budapest. Invaincu depuis septembre 2010, Teddy Riner, 28 ans, aligne ainsi une série impressionnante de 134 combats gagnés, ponctuée notamment par deux sacres olympiques en 2012 et en 2016. Sa dernière défaite remonte à presque sept ans, précisément au 13 septembre 2010 en finale des Mondiaux toutes catégories, face au Japonais Daiki Kamikawa, à Tokyo (sur décision des arbitres). Riner remporte son neuvième titre mondial alors qu'il n'était plus monté sur un tatami en compétition depuis le 12 août 2016, jour de son deuxième sacre olympique, à Rio. Durant cette journée du sacre, Riner a connu une grosse frayeur en demi-finale face au Géorgien Guram Tushishvili, 22 ans, qui lui a posé de gros problèmes par sa mobilité. Il l'a finalement emporté en «prolongation» (golden score) comme en finale face à Moura. Dans la matinée, il n'avait rencontré aucune difficulté, infligeant quatre ippons en quatre combats à l'Egyptien Maisara El Nagar, au Mongol Duurenbayar Ulziibayar, Champion du monde juniors 2014, puis à l'Equatorien Freddy Figuero. L'expérimenté Brésilien Rafael Silva, double médaillé de bronze olympique (2012 et 2016), a subi le même sort en quarts de finale. La médaille de Riner est la 3e de la France aux Mondiaux de Budapest après l'or de Clarisse Agbegnenou (-63 kg) et le bronze de Hélène Receveaux (-57 kg).