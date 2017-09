CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 DE JUDO «PAR ÉQUIPES» L'Algérie éliminée au premier tour

Une nouvelle déroute pour la sélection algérienne, après celle des épreuves individuelles, où la quasi-totalité des judokas algériens avait quitté la compétition dès les premiers tours.

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a été éliminée hier des Championnats du monde actuellement en cours en Hongrie, après sa défaite contre l'Ukraine, au premier tour des épreuves «par équipes». Les Verts ont été versés dans la poule «A», en compagnie du Japon, la Mongolie, l'Allemagne et l'Ukraine. Même si le tirage au sort a été relativement clément, en leur évitant d'aborder la compétition contre une grosse cylindrée, comme la redoutable sélection nippone, qui avait outrageusement dominé les épreuves individuelles, le succès n'a pas été au bout, puisque là encore, les judokas algériens ont dû quitter la compétition dès le premier tour. Une nouvelle déroute pour la sélection algérienne, après celle des épreuves individuelles, où la quasi-totalité des judokas algériens avait quitté la compétition dès les premiers tours. Meriem Moussa (-52 kg), Ratiba Tariket (-57 kg) et Djeddi Oussama (-73 kg) étaient les premiers à passer à la trappe.

La déroute s'est poursuivie avec Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Souad Bellakehal (-70 kg), puis avec Nadjib Temmar (+100 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Sonia Asselah (+78 kg), au moment où le dixième et dernier international algérien engagé dans ce tournoi, Houd Zourdan (-66 kg), avait déclaré forfait dès la première journée, sans avoir livré le moindre combat. Avant leur départ à Budapest, les judokas algériens étaient unanimes à évoquer «le manque de préparation pour un évènement de cette envergure», notamment Abderrahmane Benamadi, qui avait affirmé qu'il se considérait à seulement «50%» de son réel potentiel. Ce qui a fini par se confirmer pendant le tournoi, aussi bien dans la formule «individuelle» que dans les épreuves «par équipes». Un total de 731 judokas (440 messieurs et 291 dames), représentant 126 pays, ont participé à ces Mondiaux-2017, organisés du 28 août au 3 septembre à Budapest. Avec 18 athlètes engagés (9 messieurs et 9 dames), la France, le Brésil, la Hongrie, la Mongolie et le Kazakhstan ont fait partie des pays les mieux représentés, au moment où la Norvège, le Nigeria, la Palestine et le Pakistan n'ont engagé qu'un seul judoka.