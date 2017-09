FC BARCELONE Messi parti pour être libre en 2018?

Une radio espagnole laisse entendre que la star du Barça pourrait attendre 2018 avant de signer une prolongation.

Signera, signera pas? A la mi-juillet, le Barça annonçait avoir trouvé un accord pour prolonger Lionel Messi, initialement sous contrat jusqu'en 2018. Sauf que depuis, rien n'a été acté. La direction du FC Barcelone, par la voix d'Albert Soler, faisait part de sa confiance samedi, en conférence de presse. Le directeur des sports professionnels du Barça a même annoncé que le contrat sera signé «sous peu». «Quand le club annonce un accord, il ne le fait pas comme s'il se jetait à l'eau, sans savoir si l'autre partie est d'accord, a encore affirmé l'intéressé. C'est que l'accord est validé. Et quand je dis qu'il est validé, c'est qu'il l'est par les deux parties. La seule chose que nous attendons (pour signer), c'est de pouvoir mettre en scène cette validation de manière protocolaire, il n'y a aucun problème. (...) Nous voulons envoyer un message de tranquillité à tous ceux qui s'inquiètent.» La radio espagnole Onda Cero donne un autre son de cloche... Nos confrères de l'émission Radio Estadio, et notamment le dénommé Alfredo Martínez, affirment en effet que la «Pulga» n'a aucune intention de signer avant la fin de l'année! Auquel cas, il serait libre de choisir, dès janvier, sa destination pour l'été 2018! Après le départ de Neymar, celui de Messi, quintuple Ballon d'or, serait vécu comme un drame absolu du côté de la Catalogne... Un cataclysme! Nous n'en sommes pas encore là, mais cette information tendrait à confirmer les relations tendues entre le groupe barcelonais et la direction du club blaugrana. Des conflits internes mis en lumière par Neymar ces dernières semaines, après la victoire du PSG contre Guingamp (6-2). Les joueurs du Barça, Messi en tête, avaient aussi posé avec leur ex-coéquipier sur les réseaux sociaux, alors que le club catalan venait de porter plainte contre ce dernier... Un signe de défiance relativement explicite! Messi, 30 ans, a rejoint les équipes de jeunes du FC Barcelone en 2000. Il n'a plus quitté la Catalogne depuis, avec la réussite que l'on connaît, et notamment cinq Ballon d'or. La prolongation de contrat évoquée ces dernières semaines lierait les deux parties jusqu'en 2021.