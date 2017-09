FORMULE 1 Hamilton envoie un message fort à Mercedes

Alors qu'il partira en pole position ce dimanche à Monza, Lewis Hamilton a envoyé un message fort à Mercedes avant la course et la fin de saison? Du côté de chez Ferrari, les choses sont claires: Sebastian Vettel est le numéro 1 et tout sera misé sur lui pour cette fin de saison, lui qui joue le titre mondial des pilotes. Un avantage par rapport à Mercedes, qui semble ne pas vouloir trancher encore entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Une situation particulière pour le Britannique...

«Je n'aime pas faire ce genre de demandes de toute façon. Il faut espérer que, à un moment donné, l'équipe prendra seule sa décision. Nous avons de bonnes personnes en charge, Niki et Toto, qui sauront, quand le moment sera venu, ce qui est le mieux pour l'équipe. J'ai eu en tout cas tout le soutien nécessaire depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce que ça ferait, ça ne m'est jamais arrivé d'en bénéficier. Je sais que nous avons tous une opinion sur la façon dont Ferrari a géré ça depuis de nombreuses années», a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen.