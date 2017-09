GALATASARAY Feghouli rejoue et marque en amical

Le milieu international algérien Sofiane Feghouli a signé avant-hier soir sa première apparition sous les couleurs de sa nouvelle formation de Galatasaray en match amical face à Eyupspor (4-2), contribuant à l'occasion au succès des siens en marquant un but. Le joueur algérien, âgé de 27 ans, transféré cet été en provenance de West Ham (Angleterre) pour un contrat de cinq ans, a inscrit le deuxième but pour son équipe, en gagnant son face-à-face avec le portier adverse. Au terme de la 3e journée de la «Super Lig» turque, Galatasaray caracole en tête avec 9 points devant son voisin du Besiktas et Akhisar Belediye Genclik qui comptent chacun 7 pts. Le 4e du dernier championnat de Turquie a cassé sa tirelire cet été pour engager des recrues de poids, notamment l'attaquant français Bafétimbi Gomis et l'international marocain Younès Belhanda. Feghouli a connu une première saison difficile avec West Ham à cause notamment de ses blessures à répétition. Cette situation a poussé de nombreuses personnes dans l'entourage du club londonien à prédire la libération du joueur algérien à l'occasion du mercato estival. Il avait pris part à 23 matchs avec West Ham la saison écoulée, inscrivant 3 buts.