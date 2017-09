LEICESTER CITY Mahrez demande à partir en hiver

Depuis sa très bonne saison 2015-2016, au cours de laquelle il a été champion d'Angleterre en étant élu meilleur joueur de la Premier League, Riyad Mahrez veut quitter Leicester. Mais un an plus tard, l'attaquant de

26 ans est toujours chez les Foxes. La faute au club anglais, qui l'a notamment retenu cet été. Mais l'international algérien ne se laissera pas avoir une nouvelle fois puisque selon le Daily Mail, l'ancien joueur du Havre a d'ores et déjà demandé un bon de sortie pour le mercato d'hiver. Reste désormais à savoir si Leicester le validera ou non...