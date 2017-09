PSG Comment va enquêter l'UEFA

Le mercato s'est achevé jeudi dernier en France et le Paris Saint-Germain a fait le show dans le sens des arrivées. L'UEFA va enquêter sur ces transferts, voici comment. Cet été, toute la France et l'Europe ont vu que le Paris Saint-Germain avait frappé fort sur le marché des transferts. En recrutant Neymar au terme d'un feuilleton insoutenable en cassant la clause qui le liait au FC Barcelone (222 millions d'euros), la formation francilienne a montré qu'elle pouvait aller chercher le joueur qu'elle souhaitait même dans un top club européen.

En fin de mercato, le PSG a conclu l'arrivée de Kylian Mbappé, montrant de facto qu'il pouvait récupérer au nez et à la barbe des grands clubs européens (Real Madrid notamment) une jeune pépite montante. Mais tout a un coût et cela pourrait bien revenir plus cher au Paris Saint-Germain dans les mois, voire les années à venir.

En effet, l'UEFA, qui compte défendre son fair-play financier, a ouvert une enquête: «La Chambre d'enquête de l'Organisme de contrôle financier des clubs de l'UEFA a ouvert une enquête formelle sur le Paris Saint-Germain dans le cadre de son suivi continu des clubs en vertu du règlement sur le Fair-Play Financier (FPF). L'enquête portera sur la conformité du club avec l'exigence de l'équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente. Au cours des prochains mois, la Chambre d'enquête de l'Organisme de contrôle financier des clubs de l'UEFA se réunira régulièrement afin d'évaluer soigneusement toute la documentation relative à cette affaire.»

Dans Le Monde d'hier, une source proche de l'enquête de l'instance de contrôle financier (ICFC) en révèle un peu plus et donne le ton. Et ça ne sent pas vraiment bon pour le PSG. «On est devant un cas à la fois exceptionnel et grave.

La crédibilité du système est en jeu, explique cette même source. Il faut que justice soit rendue sans qu'on attende deux ans. Il faut sauver la crédibilité de la Ligue des champions et on ne peut pas laisser le PSG faire deux saisons tranquillement», peut-on lire. Mais surtout, même si le club français n'est pas atteint par les mesures de l'Union européenne des associations de football, l'instance européenne devrait revoir son fair-play financier et donc le réformer en profondeur, c'est en tout cas ce que révèle une autre source au journal. Cet été, Paris a fait bouger les lignes dans la hiérarchie européenne. Mais à force de jouer avec le feu, on peut se brûler.

Espérons, pour le football français que le PSG saura, à l'inverse d'Icare, se rapprocher du soleil sans se brûler les ailes.