ZONE AFRIQUE Des rêves prennent forme et d'autres s'envolent

Le 3e acte du dernier tour des qualifications africaines au Mondial 2018, étalé sur trois jours, n'a, certes, livré aucun enseignement définitif, mais a permis à certaines équipes de faire un grand pas vers la Russie.

D'autres se sont permis de maintenir intacts leurs espoirs d'y être, et à quelques malheureux de pratiquement faire une croix dessus. Le Nigeria n'est pas encore qualifié pour la Coupe du monde, Russie 2018 mais sa large victoire sur le Cameroun l'en a bien rapproché. Largement en tête du groupe A de la zone Afrique, les Super Eagles ont battu les champions d'Afrique en titre avec la manière:

4-0 et une domination sans partage pendant 90 minutes. Les Lions indomptables devront retrouver le niveau qui leur avait permis de remporter leur cinquième CAN en février dernier s'ils veulent conserver une petite chance de voir la Russie.



Groupe A

La Tunisie a pris trois points précieux sur sa pelouse contre la RD Congo dans le choc au sommet, Ghilane Chalali inscrivant après la pause le but de la victoire (2-1). La Guinée s'est relancée en décrochant son premier succès aux dépens de la Libye. Naby Keita avait montré la voie en marquant en début de match, mais la délivrance est venue à la 90e minute grâce à Alkhaly Bangoura (3-2).



Groupe C

Le Maroc avait frappé un grand coup en mettant un set de tennis au Mali, réduit à 10, puis à neuf (6-0), pour s'emparer de la tête du groupe. Mais le lendemain, la Côte d'Ivoire a répondu en faisant presque aussi fort: un net 0-3 au Gabon, synonyme de retour dans le fauteuil de leader, grâce notamment à un étincelant duo Gervinho - Seydou Doumbia. Les Gabonais n'ont toujours pas inscrit le moindre but et l'absence de leur buteur vedette Pierre Emerick Aubameyang n'y est sans doute pas étrangère.



Groupe D

Le Burkina Faso avait pris le meilleur départ après deux journées dans cette section et les Etalons ont confirmé leur solidité au Sénégal, pour conserver les commandes (0-0). L'Afrique du Sud aurait pu y prétendre en ouvrant le score au Cap-Vert, qui n'avait inscrit ni but ni point en deux matchs, mais un doublé de Nuno Rocha a relancé les Requins bleus et le suspense dans le groupe.



Groupe E

Enfin, le Ghana, poids lourd du Continent Mère, a connu une désillusion en se montrant incapable de s'imposer contre le Congo sur sa pelouse.

Longtemps menés au score par un but de Thievy Bifouma, les Black Stars n'ont su convertir qu'une seule de leurs nombreuses occasions (1-1). Ils sont troisièmes, derrière le surprenant Ouganda, leader, qui a battu l'Egypte, deuxième, par la plus petite des marges.