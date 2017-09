ANTAR YAHIA, EX-CAPITAINE DE L'EN "Il est temps de penser à reconstruire l'EN"

L'ancien capitaine de la sélection nationale, Antar Yahia, a estimé avant-hier soir qu'il était temps pour la Fédération algérienne de football d'analyser la situation délicate dans laquelle se retrouve désormais l'EN et penser à la meilleure manière à même de favoriser une reconstruction sur des bases solides du team algérien en vue des prochaines échéances. Antar Yahia s'exprimait au micro de beIN Sports pour laquelle il a commenté le match de la sélection algérienne battue à Lusaka par la Zambie (3-1). «C'est une grosse déception que l'on ressent après ce match. Je crois que le moment est venu pour que la FAF analyse la situation en gardant la tête froide et en mettant de côté toutes les émotions. Il faudra penser à bâtir une équipe solide, et cela passe d'abord par stabiliser l'effectif, notamment en défense», conseille le libéro de charme des Verts entre 2003 et 2012. «Comme notre formation est engagée également dans les éliminatoires de la coupe d'Afrique de 2019, alors qu'il lui reste aussi à livrer trois autres rencontres pour le compte des qualifications au Mondial 2018, il faudra en profiter pour travailler la cohésion. La priorité devra être donnée dans ce registre au secteur défensif qui connaît des changements fréquents dans sa composante, ayant fini par lui jouer un mauvais tour», a-t-il encore regretté. Aux yeux de Antar Yahia aussi, le style de jeu à adopter sur les terrains des pays subsahariens devra également être remodelé en raison des paramètres extrasportifs y régnant. «A l'époque de l'ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodzic par exemple, on procédait par un jeu vertical en raison des difficultés rencontrées aussi bien en matière de climat que de la qualité des pelouses sur lesquelles on évoluait», a-t-il expliqué. Enfin, l'actuel directeur sportif de l'US Orléans s'attend à un dur temps pour le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, une fois de retour à Alger, car les supporters algériens sont réputés pour leur attachement à leur sélection allant jusqu'à ne pas digérer facilement les contre-performances et celle de Lusaka est venue l'enfoncer davantage.