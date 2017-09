MC ORAN Hamraoua cherchent sponsors désespérément

Le président du MCO face à une situation de crise

La direction du MC Oran s'active depuis quelque temps pour s'offrir de nouveaux sponsors après le retrait de pratiquement tous les opérateurs économiques qui l'assistaient à l'issue de l'exercice précédent. Cette situation complique davantage les finances déjà mal en point depuis plusieurs années, a-t-on appris hier du club de Ligue 1 algérienne. Les fans oranais ont dû d'ailleurs remarquer que seul le logo d'une société turque était floqué sur les maillots de leurs joueurs lors de la première journée du championnat, le 26 août dernier, après que le divorce avec les autres sponsors du club a été consommé. Cette situation financière était somme toute attendue par la direction du club phare de la capitale de l'Ouest algérien, précise la même source, soulignant que le président, Ahmed Belhadj, dit «Baba» avait même pris les devants au cours de l'intersaison en réduisant sensiblement la masse salariale des joueurs. Désormais, cette masse salariale est estimée à près de 30 millions de DA, même si le premier responsable du club a dû faire face à une farouche résistance de la part de ses cadres, retenus en vue de la nouvelle saison, afin de les convaincre de revoir à la baisse leurs salaires, informe-t-on de même source. La direction oranaise a décidé d'adopter une nouvelle approche en matière de sponsoring. En dépit du besoin pressant de doter le club de nouveaux sponsors, des conditions ont été posées par la direction que tout opérateur désirant rejoindre le MCO doit remplir, explique un dirigeant de la formation d'El Hamri. Par ailleurs, les fêtes de l'Aïd El Adha ont été mises à profit par des groupes de supporters du Mouloudia afin de crever l'abcès et signer la réconciliation tant réclamée et vivement souhaitée dans le fief des Hamraoua. Des conflits ayant souvent caractérisé les rapports entre ces groupes de fans se traduisent parfois par des échauffourées dans les tribunes du stade Ahmed-Zabana, lors de chacune des sorties à domicile des Rouge et Blanc. Cette réconciliation menée sous la houlette de la cellule des supporters, récemment installée par la direction du MCO, vise à resserrer les rangs à même de permettre à l'équipe d'évoluer dans un climat serein devant l'aider à atteindre ses objectifs cette saison, après un départ en fanfare en championnat marqué par une large victoire face à l'USM Blida (3-0) au stade Ahmed-Zabana, lors du match comptant pour la journée inaugurale de l'exercice-2017-2018.