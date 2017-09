CHAN 2018 AU KENYA Report de la visite d'inspection de la CAF

La visite de la délégation de Confédération africaine de football au Kenya, prévue du 7 au 12 septembre, visant à inspecter les installations kényanes pour le championnat d'Afrique des nations 2018, a été reportée a indiqué l'instance dirigeante du football africain. L'annulation du résultat de l'élection présidentielle kényane, décidée par la Cour suprême le 1er septembre 2017, semble être à l'origine de cette décision. «Nous venons juste d'apprendre que, au regard des événements récents, la CAF va envoyer son deuxième vice-président, Constant Omari, pour évaluer la situation politique et sécuritaire du pays, avant que la CAF ne procède à la visite d'inspection», a déclaré le président de la Fédération kényane de football, Nick Mwendwa. Le Comité exécutif de la CAF doit se réunir le

23 septembre à Accra et décidera peut-être, à cette occasion, de délocaliser le CHAN 2018 dans un autre pays. La sélection algérienne des joueurs locaux avait été éliminée par son homologue libyenne du CHAN 2018 après avoir perdu la manche aller 2-1 à Constantine et ont fait match nul (1-1) lors de la manche retour à Sfax (Tunisie).