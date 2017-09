EN VUE DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 Le complexe sportif de Mostaganem bientôt rouvert

Les travaux de réhabilitation du complexe sportif «Commandant Ferradj» de Mostaganem, fermé depuis deux années, avancent à «grands pas» et sa réouverture interviendra «bientôt» en vue des Jeux méditerranéens 2021, a-t-on appris hier auprès de la direction de l'Office du parc olympique de la wilaya (Opow). De même source, on n'écarte pas la réception de l'infrastructure dans les «tout prochains mois». Le complexe, une fois réceptionné, sera un apport supplémentaire pour l'Algérie en vue de l'organisation des Jeux méditerranéens de 2021 qu'abritera Oran, distante de 80 km de Mostaganem, puisqu'il devrait être question que cet Opow abrite certaines compétitions programmées dans les jeux, précise la même source. Les deux clubs de football de la wilaya, l'ES Mostaganem et le Widad Mostaganem, qui évoluent en division amateur, seront également les principaux bénéficiaires de la réouverture du complexe, qui comprend notamment un stade d'une capacité d'accueil avoisinant les 20 000 places. Le stade en question voit désormais sa pelouse en gazon naturel refaite selon les normes mondiales, rassure la même source, ajoutant que la même opération a été effectuée sur la pelouse de l'un des deux autres terrains annexes, tandis que les deux autres vont bénéficier de pelouses en gazon synthétique. Ce n'est pas tout, puisque le stade présente un nouveau «look» après la pose de sièges au niveau de toutes les tribunes. L'opération vient de prendre fin, a-t-on assuré. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation se poursuivent du côté des vestiaires, où l'on a procédé à la séparation des locaux destinés à l'équipe locale de ceux des visiteurs, en vertu des instructions de la commission d'audit des stades de la Fédération algérienne de football. D'autres installations font l'objet également d'importants travaux de réhabilitation, à l'image de la piste d'athlétisme, la salle omnisports et la piscine olympique dont dispose le complexe. Les travaux dans tous ces sites enregistrent un taux d'avancement avoisinant les 90%, selon la même source.