FC CHELSEA Eden Hazard ouvre la porte... au Real Madrid



Maître à jouer de Chelsea et grand artisan du titre la saison passée, Eden Hazard a admis qu'il n'était pas insensible aux sirènes des cadors de la Liga alors que le Real Madrid le suivrait de près depuis plusieurs années. Suivi par les plus grands clubs depuis le formidable doublé coupe de France - Ligue 1 du LOSC en 2011, Eden Hazard avait finalement décidé de rejoindre Chelsea à l'été 2012 après une dernière saison de haut niveau à Lille. Le Belge a franchi un palier chez les Blues, avec qui il a remporté la Premier League, la Ligue Europa et la coupe de la Ligue. Un départ n'est pas à l'ordre du jour alors que les hommes d'Antonio Conte ont retrouvé la Ligue des Champions, mais il n'est pas dit que le joueur ne quitte Londres dans les années à venir. Fréquemment annoncé dans le viseur des géants d'Espagne et principalement dans le collimateur du Real Madrid, Hazard a indirectement ouvert la porte au club de Zinedine Zidane dans les colonnes de Marca: «Si j'aimerais jouer un jour en Espagne? Pour le moment, je suis bien en Angleterre. Je joue dans l'une des meilleures équipes mais oui, la Liga est spéciale... Pourquoi pas un jour?». La porte est donc ouverte, nul doute que les prétendants tâcheront de s'y engouffrer dès l'été prochain...