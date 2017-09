MERCATO D'ÉTÉ Nouveau record en Premier League

Les clubs de Premier League ont battu un nouveau record de dépenses, grâce notamment à quatre locomotives. Seuls quatre clubs ont récolté plus d'argent qu'ils n'en ont dépensé. Oui, la France a été l'acteur majeur du mercato estival, grâce aux deux fabuleux et onéreux coups du PSG ((Neymar, Mbappé) et aux qualités de négociation de l'AS Monaco qui ont épaté l'Europe. Mais non, la Ligue 1 n'est toujours pas le championnat le plus dépensier, loin de là. La Premier League a encore battu tous les records cet été, avec un total de 1,602 milliard d'euros dépensés. Le record précédent avait été battu l'été dernier avec 1,300 milliard d'euros. La Premier League est une véritable machine sur le mercato. Bien aidés par des droits TV énormes, tous les clubs participent à la folie dépensière. Notons finalement l'exception de ce mercato, Stoke City, qui n'a déboursé que 27 millions d'euros, pour deux défenseurs qui plus est (Kevin Wimmer et l'achat définitif de Bruno Martins-Indi, prêté la saison passée). Bournemouth, Crystal Palace, Brighton, Burnley, Newcastle, WBA, Southampton, Huddersfield et West Ham se maintiennent sous la barre des 50 millions de livres (soit 55 millions d'euros). C'est ensuite que l'escalade débute. Arsenal reste un contributeur modeste, avec au final le seul Lacazette (60 millions d'euros) en seule dépense (Kolasinac est arrivé libre). Leicester et Watford sont par exemple devant les Gunners dans la liste des clubs les plus dépensiers du Royaume. Si Liverpool et Tottenham ne franchissent pas la barre des 100 millions d'euros, quatre clubs ont lâché les chevaux. L'étonnant Everton d'abord (Sigurdsson, Klaasen, Keane, Pickford, Sandro entre autres, Rooney est arrivé libre), puis trois cadors habitués à signer de gros chèques. Manchester United a déboursé 214 millions d'euros, avec le plus gros transfert du championnat sur ce mercato (Lukaku, 85 millions d'euros hors bonus). Chelsea, avec l'aide de ses deux recrues du 31 août (Zappacosta et Drinkwater), a finalement dépensé 220 millions d'euros. Le grand vainqueur se nomme Manchester City avec 237 millions d'euros de dépenses, dont la plus grosse partie pour des latéraux (Mendy, Walker, Danilo) et un gardien (Ederson). Cependant, il est à noter qu'il n'y a pas eu, hormis de rares exceptions, de transferts de grandes stars d'un club à l'autre. L'échec d'Alexis Sanchez est d'ailleurs parlant. D'autres comme Van Dijk, Diego Costa, Barkley, ou Mahrez n'ont pas obtenu satisfaction. Certes, Manchester United a piqué Lukaku à Everton et le vieillissant Rooney a fait le chemin inverse mais, chez les cadors du championnat, c'est à peu près tout. Manchester City et Chelsea ont essentiellement pioché à l'étranger. Enfin, notons que seuls quatre clubs ont récolté plus d'argent, grâce aux ventes, qu'ils n'en ont dépensé: Swansea, Burnley, Stoke City et... Arsenal.