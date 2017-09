PSG Di Maria trop cher pour le Barça

Grand perdant du mercato estival 2017, Angel Di Maria n'a pu rejoindre le FC Barcelone et va devoir faire avec la plus que rude concurrence de Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Avant-hier, le Mirror a expliqué que les négociations entre le club francilien et le club blaugrana étaient bien parties, jusqu'à ce que le PSG ne réclame 70 millions d'euros pour son Argentin. Une somme trop élevée pour le Barça. La dernière offre du club catalan pour le PSG s'élevait à 40 millions d'euros plus bonus. Le PSG a décliné fermement. Di Maria est lié au PSG jusqu'en 2019.