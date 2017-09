SITUATION DES AUTRES GROUPES - 4E JOURNÉE Cinq équipes jouent leur va-tout

Les équipes de Guinée, du Cameroun, du Gabon, du Mali et du Congo-Brazzaville doivent gagner leurs matchs respectifs, à l'occasion de cette 4e journée si elles veulent garder une infime chance de se qualifier pour la phase finale en Russie.

La victoire sinon rien. Voilà comment on pourrait résumer la situation de cinq des 20 équipes africaines encore en lice en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les sélections de Guinée, du Cameroun, du Gabon, du Mali et du Congo-Brazzaville conservent, en effet, une très mince chance de finir premières de leurs groupes respectifs et de se qualifier ainsi pour la phase finale du Mondial 2018 (14 juin au 15 juillet en Russie). A condition de s'imposer lors de la 4e journée, prévue ces 4 et 5 septembre 2017.



Groupe A: les Guinéens veulent rester à l'affût

Quatre jours après avoir battu les Libyens 3-2 à Conakry, les Guinéens disputaient hier soir le match retour à Monastir. Une nouvelle victoire face à l'équipe de Libye permettrait au «Sily National» de rester en concurrence avec les équipes de Tunisie et de RD Congo, actuellement première et deuxième au classement du groupe A. «On voudra avoir les 3 points pour garder l'espoir de nous qualifier», a ainsi prévenu son sélectionneur Kanfory Lappé Bangoua. D'autant que la sélection guinéenne accueillera son homologue tunisienne le 7 octobre (5e journée des éliminatoires), avant de défier les «Léopards» de RDC, début novembre (6e et dernière journée).



Groupe B: réaction d'orgueil

de la part des Camerounais?

Les Camerounais réussiront-ils à retarder la qualification de l'équipe du Nigeria pour la Coupe du monde 2018? Largement en tête du groupe B, les Nigérians auront, en effet, quasiment leur billet en poche pour la Russie s'ils gagnaient hier soir à Yaoundé. La sélection camerounaise tentera avant tout de prendre sa revanche, quatre jours après avoir été balayée 4-0 à Uyo. «Nous n'avons plus de pression, a même assuré son sélectionneur Hugo Broos. Mais c'est une question d'honneur. [...] J'espère que mes joueurs [...] se battront de la première à la dernière minute pour battre le Nigeria». Les champions d'Afrique en titre garderaient alors un infime espoir de disputer une troisième phase finale de Mondial de suite. A condition de s'imposer également contre l'Algérie le 7 octobre, puis en Zambie début novembre.



Groupe C: des Gabonais et des Maliens traumatisés?

Les Camerounais ne sont pas les seuls à avoir reçu une gifle durant la 3e journée des éliminatoires. Battus 3-0 à Libreville par les Ivoiriens, les Gabonais ont subi leur plus lourde défaite à domicile depuis 20 ans. Ecrasés 6-0 par les Marocains, les Maliens, eux, ont reçu leur plus grosse correction depuis 1997. Mathématiquement, les «Panthères» et les «Aigles» conservent une chance de finir à la première place du groupe C, devant la Côte d'Ivoire et le Maroc. Mais l'équipe du Gabon y croira-t-elle en pénétrant sur la pelouse de Bouaké, ce soir? La même question se pose au sujet de la sélection malienne, le même jour, à Bamako. «Est-ce que nous avons le potentiel suffisant pour faire face à une équipe du Maroc qui est évidemment dans un état de confiance extraordinaire?», s'est ainsi interrogé le sélectionneur du Mali, Alain Giresse.



Groupe E: des Congolais sans pression face au Ghana

Les «Diables rouges» ont créé la surprise en décrochant le match nul 1-1 au Ghana, lors de la 3e journée. Avec un seul point pris en trois matchs, les Congolais ont certes peu de chance de finir devant les Ougandais, les Egyptiens et même les Ghanéens. «Dans une grande compétition comme celle-là, où seul le premier est qualifié, je ne vois pas une équipe qui a perdu ses deux premiers matchs finir en tête au classement», a estimé le sélectionneur du Congo, Sébastien Migné. Raison de plus pour défier les «Black Stars» sans pression, ce soir à Kintélé. Avant, pourquoi pas, de jouer les trouble-fêtes le 8 octobre en Egypte puis début novembre en Ouganda. Sait-on jamais?