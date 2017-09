USM BLIDA Le président Chouaïb Alim jette l'éponge

Le président de l'USM Blida, nouveau promu en Ligue 1 Mobilis, Chouaïb Alim, a présenté sa démission, contestant la lenteur des autorités locales à venir en aide au club en ce début de saison, a-t-on appris hier auprès de formation de la ville des Roses. Alim (28 ans) a été désigné président par les actionnaires de la SSPA/USMB, en remplacement de Smaïl Berdaoui avec comme objectif de restructurer le club et d'assainir sa situation financière, sans toutefois aller au bout de sa mission. Et pour cause, ses nombreux appels aux autorités locales et aux industriels de la wilaya, au nombre de 2 000 opérateurs, afin de venir en aide au club, n'ont pas trouvé d'écho. La situation du club risque de s'aggraver davantage puisque les joueurs sont redevables encore de trois mois de salaire du précédent exercice alors qu'ils n'ont encore rien perçu cette saison. L'USMB a mal entamé sa saison en s'inclinant lors de la première journée en déplacement face au MC Oran (3-0). La barre technique avait été confiée à Samir Boudjaârane, en remplacement de Farid Zemiti, démissionnaire durant l'intersaison. Zemiti a fini par jeter l'éponge au bout de quelques séances d'entraînement, en réaction au non-payement des joueurs, préférant se retirer «au lieu de continuer à travailler dans des conditions difficiles», selon ses propos. Les coéquipiers de la nouvelle recrue Hamza Zeddam (ex-NA Hussein Dey) tenteront de se racheter samedi prochain à domicile face à la JS Kabylie à l'occasion de la 2e journée de la compétition.