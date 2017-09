ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:ALGÉRIE-ZAMBIE (CE SOIR À CONSTANTINE-20H30) Les Verts auront-ils un sursaut d'orgueil?

Par Saïd MEKKI -

Des changements sont attendus ce soir dans le Onze rentrant de l'EN

Les spécialistes s'attendent à ce que le sélectionneur Alcaraz rectifie les erreurs commises, à commencer par sa «vision» sur cette sélection zambienne, qu'il a pourtant, bien supervisée en vidéo bien avant le match de Lusaka.

La presse zambienne prend en dérision la sélection nationale alors que le coach des Chipolopolos, s'enorgueillit d'avoir battu cette sélection algérienne qui ne fait plus peur, et Brahimi et ses compatriotes sont tellement affectés qu'ils veulent vraiment sauver l'honneur en tentant de battre cette équipe zambienne ce soir à partir de 20h30 au stade Hamlaoui de Constantine. Il est vrai que le sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, a échoué à atteindre son premier objectif assigné par la Fédération algérienne de football (FAF), qui était de décrocher un billet pour le CHAN 2018 alors que l'Algérie est maintenant virtuellement éliminée de la course pour le Mondial 2018, il ne reste plus qu'à gagner ce premier match dans ce groupe «B» des éliminatoires du Mondial russe. Les supporters constantinois qui auront l'occasion de découvrir la sélection «A» ce soir, ont juré de ne point la lâcher en dépit de son élimination du Mondial. Ce qui fait que la pression est encore plus lourde sur les épaules et des joueurs et du staff technique, devant cette équipe zambienne qui n'a pas fait dans la dentelle à Lusaka devant une équipe algérienne désorganisée. Et les spécialistes s'attendent donc à ce que le sélectionneur Alcaraz rectifie les erreurs commises à commencer par sa «vision» sur cette sélection zambienne qu'il a, pourtant bien supervisée en vidéo bien avant le match de Lusaka. Ce qui veut dire qu'il s'est trompé dans sa lecture du jeu de cette «jeune» formation zambienne, tout en se trompant dans le choix des joueurs et de la manière de jouer des Verts qu'il veut «révolutionner» sous prétexte que le jeu espagnol ressemble au jeu algérien. Or, il s'est trompé de club: il est sélectionneur d'une Equipe nationale et non coach d'un club! D'aucuns Algériens attendent une bien meilleure prestation des Verts ce soir et surtout une victoire avec l'art et la manière pour montrer surtout à ces Zambiens qui ont repris confiance que leur dernière victoire face à eux n'était, en fait due, à des circonstances... Des absences pour blessures chez les Verts, des absences montrant l'amateurisme de la gestion d'une sélection nationale, des choix qui laissent à désirer et surtout des changements de postes à des joueurs beaucoup plus performants dans leurs secteurs privilégiés et ce, sans oublier les «egos» de certains cadres qui sont devenus, par la force des mauvaises prestations des «tableaux»! Alors, tous pour une revanche et une réhabilitation devant ce public algérien qui n'a jamais cessé, ne cesse et ne cessera de soutenir «sa» sélection nationale qui représente l'emblème national... Des changements sont donc attendus dans la composante et surtout dans le placement des joueurs, poste par poste, pour prendre à défaut cette sélection zambienne qui veut bien empocher les trois points et tenter de réduire également l'écart qui le sépare du leader, Nigeria. Faut-il rappeler qu'après sa défaite à Lusaka, la sélection algérienne, à la surprise générale, ferme la marche dans le groupe B avec un seul point, un groupe que domine le Nigeria (9 points), suivi de la Zambie (4 points), et du Cameroun (2 points). Seul le premier de la poule se qualifiera au Mondial 2018 en Russie. La balle est donc dans les pieds de Brahimi et ses compatriotes pour une victoire synonyme de «réconciliation» avec les fans de la sélection algérienne.