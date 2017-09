BOUZIDI, COACH DU RCR "L'esprit des joueurs braqué vers Lausanne"

L'entraîneur du RC Relizane, Youcef Bouzidi, appréhende une éventuelle «déconcentration» de ses joueurs avant d'affronter, ce vendredi, en déplacement, l'AS Aïn Mlila pour le compte de la 2e journée de la Ligue 2 Mobilis.

Ce rendez-vous précède l'annonce du verdict du tribunal arbitral sportif (TAS) de Lausanne, au sujet de la plainte déposée par la direction du club contre la Fédération algérienne de football. Le TAS de Lausanne a traité cette plainte, avant-hier, et entendu les dirigeants du RCR accompagnés de leur avocat, et ce, en l'absence du représentant de la FAF. Le président du club de l'Ouest algérien, Mohamed Hamri, se montre optimiste quant aux chances de son équipe de retrouver l'élite dès les jours à venir. «Je sais que les esprits des joueurs, tout comme toute la famille du club, sont à Lausanne, où l'on attend avec impatience un verdict salutaire pour le RCR qui pourrait, en cas de gain de cause, retrouver l'élite, mais l'on ne doit pas perdre de vue que l'on a un match important à disputer vendredi», a déclaré l'ancien entraîneur du NA Hussein Dey. Malgré leur retour en force en cours de championnat de la saison dernière, les Relizanais avaient fini par perdre leur place dans la cour des grands, payant les frais de la défalcation de six points de leur compteur, en raison du forfait déclaré lors de la première journée du championnat face au NAHD et aussi le non- paiement des salaires d'anciens joueurs qui ont recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL) pour être rétablis dans leurs droits. «J'espère évidemment que l'on reçoive une bonne nouvelle de Lausanne, mais les joueurs doivent savoir que jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en Ligue 2», a encore averti Bouzidi, qui a essuyé les premières critiques des supporters locaux à l'issue du nul concédé à domicile contre la JSM Béjaïa, le 25 août dernier en match comptant pour la première journée du championnat. «Je demande du temps avant de porter un quelconque jugement sur mon travail. Ceux qui me critiquent doivent savoir que le club n'a pas effectué une préparation d'intersaison adéquate pour les raisons que tout le monde connaît. Moi, je n'y étais d'ailleurs pour rien», s'est-il défendu, tout en promettant un meilleur visage une fois la machine bien huilée.