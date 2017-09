EQUIPE NATIONALE DE HANDBALL Boultif songe à prendre sa retraite internationale

L'arrière gauche algérien (34 ans) a retrouvé cet été le championnat de France qu'il a quitté en 2013 pour rejoindre le Golfe. Il avait porté les couleurs d'El-Nasr de Dubaï aux Emirats arabes unis.

L'international algérien de handball Sassi Boultif, fraîchement arrivé à Tremblay (Starligue/ Div.1 française de handball) a affirmé qu'il songeait sérieusement à prendre sa retraite internationale, regrettant le fait que l'équipe nationale se trouve sans entraîneur, à quatre mois de la coupe d'Afrique des nations 2018 prévue au Gabon. «C'est assez inquiétant car l'échéance de la CAN 2018 approche et rien n'est fait. Il n'y a même pas d'entraîneur désigné à la tête de la sélection. Nous sommes dans l'attente. Je me pose beaucoup de questions pour savoir si je continue ou pas», a déploré le joueur algérien dans un entretien accordé au site spécialisé Handzone.net. L'arrière gauche algérien (34 ans) a retrouvé cet été le championnat de France qu'il a quitté en 2013 pour rejoindre le Golfe. Il avait porté les couleurs d'El-Nasr de Dubaï aux Emirats arabes unis. «Nous n'avons effectué aucune stage depuis janvier 2016 et on n'a eu qu'un seul entraîneur, Salah Bouchekriou. Pendant ce temps, les autres nations travaillent et nous, on les regarde. Le souci c'est que les joueurs sont les seules personnes affectées et quel que soit le président de la fédération, on fait du surplace», a regretté Boultif, champion d'Afrique avec l'Algérie en 2014. Et d'enchaîner: «Après la dernière CAN 2016 en Egypte, je me suis fait démonter. Je m'étais bien préparé mais malheureusement, une dizaine de jours avant la compétition, j'ai été victime d'une talonnade. Je n'ai pu tenir ma place qu'après deux infiltrations de cortisone. On termine 4e et les médias ont été très critiques. On m'a reproché mon âge, ma motivation, j'attends de voir comment cela va se passer». L'Algérien de 34 ans possède une énorme expérience dans le championnat français de Starligue, où il a joué avec Sélestat pendant 3 ans, Villefranche 4 ans et Istres durant 4 saison, gagnant la coupe de la Ligue avec cette dernière en 2009. Boultif a fait un petit passage à Cesson-Rennes, qu'il a quittée en 2013 pour rejoindre Nasr de Dubaï. Il a joué également en Espagne pendant une année au club de Vigo. Sassi Boultif a participé avec l'equipe nationale algérienne de handball aux Championnats du monde des années 2009, 2011, 2013 et 2015. Sur le plan continental, il a disputé 4 championnats d'Afrique: 2010, 2012 (élu meilleur arrière gauche), 2014 (vainqueur du tournoi à Alger) et 2016.