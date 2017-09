MERCATO D'ÉTÉ Les mises en garde du président de l'UEFA

L'Union européenne de football (UEFA) doit garantir que les règles du fair-play financier soient respectées, a déclaré lundi dernier son président, le Slovène Aleksander Ceferin, soulignant que personne n'est au-dessus des lois. Même si quelques amendements doivent être apportés au fair-play financier pour gommer ses imperfections, je suis certain que les organes indépendants (de l'UEFA) appliqueront les règles de façon stricte et équitable, a ajouté Ceferin. L'UEFA a ouvert vendredi dernier une enquête sur le respect du fair-play financier (FPF) par le PSG, après les transferts record de Neymar et Kylian Mbappé réalisés cet été.

La Liga espagnole a également demandé à l'UEFA d'enquêter sur de possibles infractions au fair-play financier par le club anglais de Manchester City. «Ne nous trompons pas: le fair-play financier est un énorme succès car il a permis aux clubs de réduire leurs pertes de façon drastique et d'adopter un modèle économique viable à long terme», a estimé Ceferin. L'UEFA a précisé que l'enquête ouverte porterait sur la conformité du club avec l'exigence de l'équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente.