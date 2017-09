CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE PÉTANQUE (SENIORS) L'Algérie avec quatre athlètes à Tunis

Il faut savoir que la pétanque algérienne aura l'occasion de renouer avec les compétitions officielles, après sept ans d'absence, et commencer à rattraper le temps perdu qui a laissé, à la traîne, une discipline qui était dans le passé très développée.

L'Algérie sera représentée par quatre joueurs au championnat d'Afrique de pétanque (seniors messieurs), prévu à Tunis du 6 au 10 septembre, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de sports boules (FASB). Il s'agit de Farid Hamoudi (CRB Baraki), Sid Ahmed Zeboudj (Vitrolles Marseille/France), Miloud Nehar (Hassi Amenar/Oran), et Djawad Bouzbid (SB Souk Ahras), retenus sur une short-list de 9 joueurs, après des tests en triplette, doublette, tête-à-tête et tir de précision. «Actuellement, nous sommes en stage à Souk Ahras, avec les joueurs retenus et nous effectuons les dernières retouches sur la préparation, pour parer aux manques enregistrés en raison de la courte période de préparation», a indiqué l'entraîneur de la sélection nationale, Dahmane Kalèche.

En effet, la confirmation tardive de la tenue du championnat d'Afrique à Tunis (mai) et le manque de moyens financiers ont pris de court les responsables de la fédération, installés en avril dernier, ce qui a contraint l'instance fédérale à procéder à des présélections rapides et des regroupements de très courtes durées, afin de monter une équipe (triplette) plus ou moins représentative aux joutes de Tunis. «Malgré le manque de préparation, après une si longue absence, les joueurs retenus sont ambitieux et conscients de la tâche qui les attend, à savoir, essayer d'atteindre un stade avancé de la compétition et assurer une qualification au Mondial 2018», a expliqué l'entraîneur Kalèche qui dit avoir sélectionné «les meilleurs sur la base de plusieurs critères dont surtout la forme actuelle, la discipline et les prédispositions techniques». Il faut savoir que la pétanque algérienne aura l'occasion de renouer avec les compétitions officielles, toutes confondues, après sept ans d'absence (2010), et commencer à rattraper le temps perdu qui a laissé, à la traîne, une discipline qui était dans le passé très développée.

«Sachez qu'à Tunis, la pétanque algérienne va renouer avec la compétition internationale et reprendre le contact avec les pays africains qui ont pris un peu d'avance sur nous. Notre absence depuis 2010, nous a porté préjudice et nous a fait perdre beaucoup de temps, cassant une discipline qui jadis, était très développée en Algérie», a déclaré le président de la Fédération algérienne de sports de boules (FASB), Réda Haroug.

Outre l'Algérie, 17 autres pays africains sont annoncés à la compétition: Tunisie (pays hôte), Maroc, Soudan, Tchad, Cameroun, Bénin, Madagascar, Sénégal, Maurice, Djibouti, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Mali, Congo et Guinée.

En marge de ce championnat d'Afrique, la confédération africaine de pétanque tiendra, le 9 septembre, une assemblée extraordinaire, pour introduire de nouveaux changements sur les statuts de l'instance continentale, en prévision de la centralisation des trois disciplines (pétanque, Raffa et jeu Long). «On a été destinataire d'un projet de statuts à enrichir et finalisé lors de l'assemblée de Tunis. Je vais prendre part à cette réunion en tant que président de la Fédération algérienne de sports de boules, afin d'apporter notre modeste contribution et participer à mettre en place une stratégie de développement de la discipline de pétanque à travers les pays du continent africain», a conclu Haroug.