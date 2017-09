E-SPORT - NACL SUMMER PLAYOFFS 2017 124 Gamers animeront la 1ère édition à Alger

Un nouveau sport qui attire des milliers de jeunes dans le monde

Cent-vingt-quatre Gamers, représentant la Tunisie, le Maroc et le pays organisateur, l'Algérie, disputeront un tournoi international de sport électronique (E-Sport), du 7 au 11 septembre 2017 à la salle Harcha Hacène d'Alger et qui sera une première dans le Maghreb. Jamais auparavant un pays d'Afrique du Nord n'a organisé, en effet, un évènement d'une telle envergure et soutenu par de hautes instances, comme la Fédération internationale de E-Sport et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), ont assuré les organisateurs mardi, en conférence de presse au complexe sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger. Le tournoi, organisé par la North African Cyber League (Nacl), deviendra «un incontournable» selon la même source, car ayant promis de «le réorganiser chaque année». Les 124 qualifiés pour la phase finale de ce tournoi, intitulé Nacl Summer Playoffs 2017, ont débuté en mars 2017, avec la participation de 1200 candidats, ayant pris part à 24 rounds régionaux, au Maroc, en Tunisie et en Algérie. «Les participants étaient âgés entre 16 et 38 ans, majoritairement de Tunisie et d'Algérie. Mais à la fin de la phase de qualification, ce sont les Gamers algériens qui ont obtenu le meilleur taux de réussite (75%), suivis des Tunisiens (15%), au moment où les Marocains ne seront représentés que par 10% dans la phase des Palyoffs» a détaillé Rafik Mariche, créateur de l'agence de communication «Phenix Development» et un des organisateurs de l'évènement. «La gent féminine sera également présente dans ce tournoi» ont annoncé les organisateurs, en détaillant que les Gamers algériens comptent parmi leurs rangs «une équipe de cinq filles», qui concourront dans la discipline Nacl Counter Strike: global offensive. Le but de ce tournoi est de «lancer le E-Sport en Algérie», surtout que cette discipline sportive vient d'être reconnue comme étant olympique, et elle fera ses débuts lors des jeux de 2024, à Paris. «Notre but est de vulgariser cette discipline et de la structurer en prévision des grands évènements internationaux à venir. Les pays du Maghreb et l'Algérie en particulier doivent préparer leurs jeunes athlètes dès maintenant et les mettre au diapason de la communauté internationale» ont encore expliqué les organisateurs. Le tournoi de Harcha comportera deux compétitions: les Summer Play-offs 2017 (Nacl) et North African Fighters. La première comportera trois types de jeu, à savoir: Counter Strike Global Offensive, League of Legends et Hearthstone. La deuxième compétition (NAF) comportera également trois types de jeu, en l'occurrence: Street Fighter V, King of Fighter XIV et Guilty Gear XrdRev 2. Le choix a été porté sur ces jeux en particulier parce qu'ils sont «entièrement gratuits» et qu'ils soient considéré comme «les plus populaires à travers le monde» ont affirmé les organisateurs, ajoutant que «la compétition se déroulera suivant un schéma classique, avec une phase d'éliminations, qui donneront lieu aux demi-finales, puis aux finales». L'accès à la salle Harcha «sera entièrement gratuit pour les spectateurs» ont également assuré les organisateurs», en promettant «quatre concerts musicaux gratuits» pour le divertissement des spectateurs qui viendront assister au tournoi.