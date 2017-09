ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:ZONE EUROPE Trois gros bras y vont tout droit

Rashford inscrit le 2e but de l'Angleterre contre la Slovaquie

L'Allemagne, l'Angleterre et la Pologne ont empoché trois points importants, de sorte que leurs supporters peuvent d'ores et déjà commencer à prendre quelques cours de russe

Si aucune équipe n'a profité de cette 8e journée des qualifications européennes pour la Coupe du monde Russie 2018 pour rejoindre la Belgique en phase finale, trois poids lourds continentaux peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'Allemagne, l'Angleterre et la Pologne ont empoché trois points importants, de sorte que leurs supporters peuvent d'ores et déjà commencer à prendre quelques cours de russe.

La Nationalannschaft a infligé à la Norvège sa plus lourde défaite depuis 1972. De leur côté, les Three Lions ont souffert, mais ont fait parler leur expérience devant la Slovaquie. Enfin, les Polonais ont été sans pitié pour le Kazakhstan. L'Irlande du Nord peut, quant à elle, rêver de valider son billet pour l'épreuve mondiale pour la première fois depuis 1986. Enfin, la lutte pour la deuxième place du Groupe F demeure incertaine.



Groupe C

En dépit d'un succès écrasant, les Allemands n'ont pas passé la soirée dont ils rêvaient car la victoire de l'Irlande du Nord sur la République tchèque les prive d'une qualification anticipée pour Russie 2018. Les deux équipes sont toutefois assurées d'accéder aux barrages, au minimum. L'Azerbaïdjan est écarté de la course à la qualification, mais il s'est consolé en signant la plus large victoire de son histoire (5-1), aux dépens de Saint-Marin.



Groupe E

La Pologne s'est bien remise de la lourde défaite (4-0) subie à Copenhague, en enregistrant son sixième succès dans cette compétition préliminaire. Les Polonais conservent la pole position, avec trois points d'avance sur le Danemark et le Monténégro. Un peu plus tôt, les Danois ont fait parler la poudre en Arménie. La sélection balkanique a souffert pour venir à bout de la Roumanie, mais le but inscrit à 15 minutes du terme par Stevan Jovetic a suffi à faire la différence.



Groupe F

À Wembley, on s'attendait à un match sous tension entre le premier et son dauphin. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, au terme d'un match difficile, les Three Lions remportent une victoire méritée et font un pas supplémentaire vers la Russie. Les Slovaques ont pourtant pris l'avantage en tout début de partie par Stanislav Lobotka, un résultat qui leur aurait permis de s'emparer du fauteuil de leader. Mais les hommes de Gareth Southgate ont su garder leur calme, malgré le manque d'occasions en début de match. Eric Dier a tout d'abord remis les deux équipes à égalité grâce à un geste plein de précision sur un corner tiré au premier poteau, en fin de première mi-temps. Durant la seconde période, Marcus Rashford a donné un avantage décisif aux Anglais sur une frappe de l'extérieur de la surface. À deux journées du terme, les Three Lions sont en ballottage favorable. L'échec de la Slovaquie à Londres a donné des idées à ses deux premiers poursuivants, l'Écosse et la Slovénie, qui se sont toutes deux imposées à domicile. Les trois équipes se tiennent en un point à deux journées de la fin. Les prochains matchs entre prétendants à la qualification s'annoncent donc décisifs. Vainqueurs devant Malte, les Écossais ont aligné un quatrième match de suite sans défaite. Pendant ce temps, les Slovènes ont soigné leurs statistiques face à la Lituanie.